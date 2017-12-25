Медики назвали опасные болезни, передающиеся через поцелуи

В частности, на страницах журнала «Умная» медики рассказали о том, что через поцелуи можно передать вирус герпеса, крайне неэстетично проявляющийся на губах в виде пузырьков, становящихся язвочками. По словам врачей, в тяжелых случаях герпесные язвы могут поражать не только ротовую полость, но и гениталии, пальцы на руках. При этом последствием самолечения или пренебрежения лечением может оказаться очень серьезное осложнение, вплоть до летального исхода, пишет Medikforum.ru.

Еще одной болезнью поцелуев является инфекционный мононуклеоз, проявляемый в виде лихорадки, воспаленных миндалин, увеличенных лимфоузлов и поэтому легко путаемый с ангиной. Заболевание вызывается вирусом Эпштейна-Барра, который при попадании в кровь быстро распространяется и поражает внутренние органы. Осложнениями болезни могут стать энцефалит, судороги, различные поражения нервной системы, менингит и расстройства поведения, разрыв селезенки (от небольшой нагрузки).

Кроме того, через поцелуи можно подхватить цитомегаловирусную инфекцию, предостерегли специалисты. При наличии крепкого иммунитета она в общем не опасна для здоровья, но при имеющемся недомогании атакует организм. Для беременных женщин, новорожденных и людей с иммунодефицитом цитомегаловирус, разрушающий клетки кровеносных сосудов – это смертельный враг.

Также, отметили медики, через поцелуи в свой организм можно заполучить вызывающие кариес стрептококки, бактерии, провоцирующие язвы, гастриты, менингиты. Но это опасно, в первую очередь, для ослабленного организма.