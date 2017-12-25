В чем встречать год Желтой земляной собаки всем знакам зодиака

Огонь: Овен, Лев, Стрелец

Огненные знаки, поумерьте свой пыл, потому что Собака – существо миролюбивое, справедливое и не переносит ваших вспышек гнева, но разделяет неисчерпаемый энтузиазм. Ни за что не надевайте красное, чтобы не усугублять эффект от своей стихии. Вам подойдет что-то более спокойное (отыграетесь на макияже), например, синий жаккардовый брючный костюм. Наденьте вниз нарядный, но не слишком яркий топ и лодочки. Такой элегантной и благородной вас еще точно не видели, пишет Lady.mail.ru.

Земля: Телец, Дева, Козерог

Земляным знакам в 2018 году крупно повезет, Собака вас поймет, как никого другого. Ей привычно земное и практичное отношение к миру, к тому же она с радостью будет пытаться вас немного расшевелить и заставить отправиться с ней на прогулку. Знаем, вы не очень любите необоснованно блестящие или драгоценные вещи, но сделайте реверанс хозяйке года и наденьте платье в серебряных пайетках.

Воздух: Близнецы, Весы, Водолей

Воздушные знаки понравятся Собаке за легкость на подъем и оптимистичное отношение к миру. Смело покажитесь главному другу человека в наивном розовом платье из парчи, постарайтесь представить мир глазами Собаки, добавьте «растительных» аксессуаров.

Вода: Рак, Скорпион, Рыбы

Знаки воды, мы знаем, что вы порой чувствуете себя не очень комфортно, вылезая из своей речки, но нарядиться на праздник придется. Пусть это будут оттенки голубого и синего, близких вам цветов — так и уверенность придет, и желание флиртовать (особенно у Скорпионов). Главное, не уходите слишком глубоко в себя, возьмите в руки сумку благородного черного цвета, чтобы не терять связи с внешним миром на поверхности воды.