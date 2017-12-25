Бесплодная британка получила яйцеклетки в подарок от незнакомки

У 35-летней жительницы Ипсвича (Великобритания) Джулс Фарнесс – врожденная патология, из-за которой ее яичники не вырабатывают яйцеклетки, поэтому она не может зачать естественным путем. В 2012 году Джулс и ее муж Стивен попробовали родить малыша с помощью донорской яйцеклетки и искусственного оплодотворения, но эта попытка провалилась. Несколько лет тому назад пара усыновила мальчика по имени Джошуа, но Джулс не оставляла надежды родить мужу его биологического ребенка.

Джулс, которая ведет очень популярный видеоблог на канале Channel Mum в Facebook, откровенно поделилась с пользователями своей проблемой. Этот очень эмоциональный ролик увидела 28-летняя жительница Лондона Эмбер Уайлд, у которой две пары близнецов – трехлетние мальчики и годовалые девочки. Эмбер так прониклась горем Джулс, что сразу же связалась с ней через Facebook и предложила стать для нее донором яйцеклеток. Эмбер приняла это решение спонтанно, хотя и не была знакома с Джулс, никогда не встречалась и не разговаривала с ней, пишет Deti.mail.ru.

«Я несколько лет следила за ее попытками ЭКО, смотрела ее ролики. Когда ее последняя попытка провалилась, думаю, я была не единственной, кто захотел как-то помочь Джулс. Но я точно знала, что я смогу. Я уже делала ЭКО, и хотя я знаю, что это непросто, я знаю, чего ожидать, как ведет себя мой организм, и так далее», – рассказала Эмбер в интервью The Daily Mail.

«Это может выглядеть дико неуместно, и прошу меня простить, если это так, но если безвозмездное пожертвование яйцеклетки сделает ЭКО для вас более доступным, и если вас не ужасает моя странная генетика, я, не задумываясь, готова вам ее подарить», – написала Эмбер в своем послании Джулс.

В мае 2017 года они впервые встретились лично в доме у Эмбер и устроили пикник с детьми. В конце концов в ноябре у Эмбер взяли десять яйцеклеток, семь из них были искусственно оплодотворены спермой Стивена, в результате чего было отобрано два самых здоровых и жизнеспособных эмбриона. Планируется, что по крайней мере один из них в январе будет имплантирован в матку Джулс, чтобы осенью 2018 года у пары родился второй ребенок, а у Джошуа – брат или сестра.

Эмбер совершенно уверена в успехе предприятия. «Это конечно будет решение Джулс, но поскольку у меня рождались только близнецы, мне кажется, что у нее тоже должны быть близнецы», – шутит она.