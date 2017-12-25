Десять продуктов, которые не стоит хранить в холодильнике

Бананы

Бананам в холодильнике не место, особенно, если они несозревшие. Холод, темнота и влажность сделают свое дело, и вместо того, чтобы сохранить их подольше, вы спровоцируете процесс гниения, пишет Life.ru.

Томаты

Мы любим помидоры за их неповторимый вкус, но полностью убиваем его, помещая их в холодильник. К тому же, низкая температура замедляет процесс созревания томатов, меняет текстуру кожицы и разрушает межклеточные мембраны. Лучше положите их в корзинку.

Хлеб

Ничто не высушивает хлеб быстрее, чем холод. Поэтому не стоит класть его в холодильник, конечно, если вы уже не сделали сэндвичи.

Мед

Если вы держите плотно закрытую баночку с медом в темном месте, скорее всего, он переживет даже вас. Этот продукт законсервирован естественным образом, поэтому ему не требуется наша помощь. А если вы зачем-то все-таки решите поставить его в холодильник, то просто-напросто ускорите процесс кристаллизации сахара. В результате ваш мед превратится в бесполезную тестообразную массу.

Цитрусовые

Холод вреден для всех фруктов с высокой концентрацией лимонной кислоты. Вашим любимым апельсинам и мандаринам необходима более естественная температура. В противном случае не избежать темных пятен и тусклой кожуры.

Варенье

Мы по традиции ставим отрытую банку с вареньем в холодильник, чтобы оно не испортилось. На самом деле в этом нет никакой необходимости, и варенье прекрасно обойдется без нашей заботы. Главное — не допускать попадания в банку других продуктов и веществ.

Соленья

Рассол в ваших банках с маринованными огурцами и помидорами содержит достаточное количество консервантов, поэтому их вовсе не обязательно помещать в холод. При соблюдении всех правил даже трехлетние огурчики, хранившиеся за пределами холодильника, порадуют вас отличным вкусом и видом.

Яйца

При какой температуре хранить куриные яйца? Как ни странно, этот вопрос до сих пор является дискуссионным. Одни исследователи утверждают, что это неважно, лишь бы не на жаре. Другие уверены, что холодильник убивает вкус яиц, а значит их нужно хранить исключительно при комнатной температуре.

Салаты

Салаты, заправленные растительным маслом или уксусом, могут на протяжении длительного времени храниться без всякого охлаждения. Более того, если поместить их в холодильник, есть вероятность испортить вкус и аромат блюда. А вот с салатами, в состав которых входит майонез или греческий йогурт, все ровно наоборот. Не перепутайте!

Шоколад

Шоколадные конфеты и батончики часто хранят в холодильнике, чтобы они не растаяли. Это единственная причина, по которой их следует туда помещать. Но если на кухне не слишком жарко, нет необходимости в дополнительном охлаждении лакомств. Под воздействием низких температур шоколад теряет вкусовые свойства и может покрыться белым налетом. Поэтому перед употреблением не забудьте заранее достать его из холодильника.