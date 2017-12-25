Психологи назвали 10 простых истин, которые определяют, как долго продлятся отношения

1. Поведение в стрессовых ситуациях

Нередко мы сталкиваемся с ситуациями, которые выбивают почву из-под ног. Это может быть сущая мелочь или крупное происшествие, которое требует незамедлительной реакции. В любой из таких ситуаций важно, чтобы вы с партнером дополняли друг друга.

Это спасет вас обоих от необдуманных поступков или слишком заторможенных реакций. К примеру, если вы импульсивны и «взрывоопасны» в стрессовых ситуациях, спокойный и уравновешенный партнер поможет принимать правильные решения, а не делать скоропалительные выводы под влиянием эмоций, пишет Adme.ru.

2. Мышление

Вы и ваша вторая половинка — два взрослых и самостоятельных человека, каждый из которых имеет собственное мнение, свои предпочтения и взгляды. Они могут быть схожи или в корне отличаться. Но важно, чтобы вы понимали, что мысли и чувства партнера не идентичны вашим.

Никогда не принимайте решения за двоих, не делайте вид, будто с легкостью читаете мысли партнера. Это не так! Спрашивайте и получайте ответы — вот ключ к здоровым и гармоничным отношениям.

3. Просьбы

Этот пункт вытекает из предыдущего. Не ждите, что ваш партнер научится читать ваши мысли. Будьте открыты и честны с близкими людьми, делитесь с ними своими чувствами и переживаниями.

Например, если вы хотите обнять партнера, скажите ему об этом, вместо того чтобы ждать обнимашек. Но при этом помните, что вы несете ответственность лишь за то, чтобы озвучить свою просьбу или желание. Партнер же волен действовать по своему усмотрению, опираясь на свои потребности и желания.

4. Личное пространство

Если вы постоянно будете вместе, то со временем все совместные занятия превратятся в рутину, а на этом фоне и партнер станет частью рутины и скуки.

Не только поощряйте увлечения друг друга, но и найдите в них точки соприкосновения. Выделите 1–2 дня в неделю, в которые вы будете вдвоем заниматься чем-то интересным и необычным. Ученые пришли к выводу, что новые приятные впечатления, которые вы получаете вместе с партнером, помогают сохранить отношения.

5. Планы на жизнь

Ваши цели, мечты и планы на жизнь не должны быть идентичными: так просто не бывает. Но было бы неплохо, если бы партнеры имели схожие цели и представления об успехе.

Если вы планируете до 40 лет усердно строить карьеру, а ваш партнер мечтает как можно скорее завести троих детей, вероятно, у вас будет много поводов для споров. Поэтому стоит обсудить свои жизненные приоритеты как можно раньше.

6. Отношения с друзьями

Друзья — это важная часть жизнь любого человека. И отказаться от них — значит лишиться чего-то очень стоящего. Поэтому любящий партнер будет с уважением относиться к вашим друзьям, даже если они не слишком ему нравятся.

Такое поведение — показатель зрелости и заботы о своем любимом человеке.