Как быстро успокоить плачущего ребенка: метод Харви Карпа

Эта методика предназначена для детей от рождения и до трех месяцев. Совсем не обязательно предпринимать все пять методов. Достаточно выбрать пару, которые подходят именно вашему малышу, пишет Ivona.bigmir.net.

Спеленать

Некоторые мамы уверены, что это пережиток прошлого, но, по мнению доктора Карпа, пеленание для ребенка естественно. Ведь все 9 месяцев малыша “обнимала“ матка, и он чувствовал себя комфортно и защищенным.

Положить на бочок или на животик

Для успокоения эти позы подходят как нельзя лучше. Можно также положить кроху на руку животиком вниз и немного поносить его в таком положении. Кстати, так очень часто делают папы, интуитивно чувствуя, чего хочет ребенок.

Окружить “белым“ шумом

Это – мерное гудение каких-либо приборов (например, вытяжки), шипение радио. Но можно также “шикать“ или гудеть самой – с такой же громкостью, как плачет ребенок. Ведь если звук будет слишком тихий, младенец его просто не услышит. По мере затихания грудничка необходимо снижать громкость шума.

Укачать

Малыш привык к укачиванию, это для него тоже было естественно: находясь в мамином животе, он все время качался. Покачивание должно быть мелким, мерным, имитирующим тряску внутри утробы (то есть не просто взад-вперед).

Удовлетворить сосательный рефлекс

Это хорошо успокаивает голодного или испуганного кроху. Доктор Карп убежден, что сосательный рефлекс способен удовлетворить не только грудь мамы, но даже палец.