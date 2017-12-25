Пять привычек, разрушающих вашу красоту

Ежедневно мы делаем массу вещей, которые пагубно влияют на состояние нашей кожи и волос, даже не подозревая об этом. Однако врага нужно знать в лицо и начинать с ним бороться, пишет Ivona.bigmir.net.

1. Кофе

Да, этот напиток обожают многие женщины, так как он придает организму бодрость и энергию, однако кофе приводит к обезвоживанию организма и делает даже маленькие морщины более заметными.

Если вы все таки выпили чашку кофе, то компенсируйте ущерб организму стаканом чистой воды.

2. Горячий душ

В холодную пору хочется проводить как можно больше времени под горячим душем, но стоит помнить, что он очень сушит кожу, которая и так страдает от холода и ветра, поэтому ограничивайтесь пятью минутами водных процедур под горячей водой.

3. Несвежие наволочки

Подушки и наволочки являются благотворной средой для размножения бактерий, поэтому стоит отказаться от перьевых подушек, заменив их синтепоновыми. Также учтите, что наволочку нужно менять минимум раз в неделю.

4. Сахар

Слишком большое количество сахара способствует разрушению коллагеновых волокон, которые обеспечивают сияние и упругость кожи. Рекомендуем вам отказаться от этой привычки, постепенно исключив сахар из своего рациона.

5. Стресс

Избегайте негативных мыслей и проще относитесь к временным невзгодам. Стресс убивает вашу кожу и способствует быстрому старению.