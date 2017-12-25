Пять ошибок в прическе, которые старят

Приводим вам пять типичных ошибок, которые однозначно сделают вас визуально старше.

1. Слишком короткая стрижка

Если вы являетесь счастливым обладателем здоровых волос, то нет никаких причин, чтобы делать слишком короткую стрижку. Она полностью открывает лицо, концентрируя внимание даже на самых незначительных возрастных изменениях, что точно добавит вам пару лишних лет. Но если вы все-таки уже решились на это, то попросите мастера сделать рваные концы или добавить светлые прядки. Так вы будете выглядеть стильно, пишет Fabiosa.com/ru.

2. Длинные прямые волосы

Если у вас слишком длинные волосы, то под тяжестью своего веса они могут некрасиво свешиваться вдоль лица, визуально вытягивая его. Если вы не готовы расстаться с длиной, то вашему стилисту необходимо придать стрижке объем и сделать градуировку.

3. Слишком темный цвет волос

Слишком темный цвет подчеркивает морщины. Волосы рекомендуется окрашивать на 1-2 тона светлее природного. Не бойтесь попробовать!

4. Слишком светлый цвет волос

Но и светлые оттенки волос (особенно если они сливаются с цветом кожи) могут добавить вам возраст, придать лицу бледный, уставший вид. Это вовсе не означает, что нужно краситься в черный. Достаточно добавить небольшой контраст и выбрать оттенок на полтона темнее.

5. Седина

Седые волосы совсем не обязательно окрашивать, особенно если они имеют красивый серебристый цвет. В противном случае они выглядят уныло и делают вас старше. Это легко исправить добавлением нескольких осветленных прядей.

Надеемся, наши советы помогут вам сделать правильный выбор прически, которая придаст вашему внешнему виду свежесть и привлекательность.