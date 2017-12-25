Назван главный аксессуар весны 2018 года

Женщинам настоятельно советуют выбирать именно графические узоры, а также украшения, выполненные в виде квадрата, треугольника или круга, пишет Lenta.ru.

18 декабря сообщалось, что представители сервиса Pinterest определили самые популярные виды одежды, которые в преддверии 2018 года сохраняют женщины. На первом месте оказалась одежда с принтами, также в список вошли крупные серьги с графичным дизайном, широкие брюки и береты.

21 декабря стало известно, что самым интересным релизом будущего года видеоблогер и коллекционер-сникерхед Сет Фаулер (Seth Fowler) считает перевыпуск модели Nike Air Jordan 3 OG Black Cement, которая должна появиться на североамериканском рынке 17 февраля.