Insta-блогер показала, как сделать роскошную укладку феном и ситом

Шарафани не обладает густыми волосами, они у нее тонкие и слегка вьются. То есть она не понаслышке знает, как нелегко их усмирить, красиво уложить и чтобы объем никуда не делся. Выход найден – сито, пишет Fabiosa.com/ru.

Итак, привычным способом моем волосы и просушиваем полотенцем. Затем локоны мнем руками. Не помешает укладочное средство. По секциям опускаем волосы в сито и через него сушим феном. Готово!

С кухонным девайсом получаются пышные локоны, а не бесформенный одуванчик, который так часто бывает у кудряшек.

На самом деле сито — это тот же диффузор, который есть в каждом доме. От себя добавим, что перед сушкой не помешает разбрызгать термозащиту. А в конце — фиксирующий лак. Удачного эксперимента!