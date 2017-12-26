Insta-блогер показала, как сделать роскошную укладку феном и ситом

Знакомьтесь, это — Гилан Шарафани. Блогер из Норвегии с невероятными 272 000 подписчиками в Instagram! И мы знаем, как объяснить ее популярность. Девушка показывает простые способы роскошно уложить волосы. Не нужны ни подготовка, ни оборудование. Разве что не обойтись без сита, но оно есть на каждой кухне!
26 декабря 2017 г., 11:59
Шарафани не обладает густыми волосами, они у нее тонкие и слегка вьются. То есть она не понаслышке знает, как нелегко их усмирить, красиво уложить и чтобы объем никуда не делся. Выход найден – сито, пишет Fabiosa.com/ru.
Итак, привычным способом моем волосы и просушиваем полотенцем. Затем локоны мнем руками. Не помешает укладочное средство. По секциям опускаем волосы в сито и через него сушим феном. Готово!
С кухонным девайсом получаются пышные локоны, а не бесформенный одуванчик, который так часто бывает у кудряшек.
На самом деле сито — это тот же диффузор, который есть в каждом доме. От себя добавим, что перед сушкой не помешает разбрызгать термозащиту. А в конце — фиксирующий лак. Удачного эксперимента!