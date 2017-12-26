Видео: как Анна Седокова выглядит без макияжа
26 декабря 2017 г., 12:18
35-летняя Анна Седокова решилась на смелый поступок: она абсолютно без прикрас показала, как выглядит без косметики и насколько удачный мейкап меняет ее внешность.
Бывшая солистка группы «ВИА Гра» снялась в видео, показывающем процесс ее «чудесной трансформации» из обычной девушки в поп-диву, пишет Lady.mail.ru.
Ролик вызвал неоднозначную реакцию со стороны поклонников Анны и разделил их на два лагеря: одни уверяли, что певице не стоило делиться подобным видео и что ее имидж от этого пострадает, а другие выразили восхищение смелости Седоковой и отметили, что «никто не идеален, но не все решаются признать это».