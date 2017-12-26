Евгений Цыганов рассказал, как справляется с воспитанием детей

«Иногда приходится навязывать ребенку, спрашиваешь: «А что с музыкой, а будем ли заниматься живописью?» Я трудно переношу насилие и не могу детей к чему-то там принуждать. Наверное, это моя проблема. Я не могу быть вполне строгим папашей, который будет их куда-то толкать, тащить и прочее», - говорит Евгений Цыганов.

«Я разговариваю, мы пытаемся договориться. Иногда бывает ощущение, что тебя не очень воспринимают, но всегда надеешься, что эмоционально попадаешь!» — поделился Цыганов в интервью «Дождю», передает Deti.mail.ru.

При этом Евгений подчеркнул, что проводит с детьми не так много времени, как ему хотелось бы. «Вообще, конечно, с каждым ребенком надо проводить время. Когда их много, с общением тет-а-тет возникает сложность. Но я стараюсь выцеплять их по одному… Иногда они сами воспитывают друг друга жесткими методами», — добавил актер.

Напомним, у Цыганова семеро детей от отношений с актрисой Ириной Леоновой, с которой он прожил в гражданском (фактическом) браке более 10 лет. Восьмого ребенка Евгению родила нынешняя возлюбленная, актриса Юлия Снигирь. Именно из-за романа с ней, как уверяют СМИ, в сентябре 2015-го в семье Цыганова и Леоновой произошел раскол.