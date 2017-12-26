Специалист рассказал, сколько можно хранить остатки с праздничного стола

После праздников холодильник обычно полон остатками недоеденных вкусных блюд. Австралийский специалист по питанию Алоиза Хуриган рассказала читателям The Daily Mail, в течение какого времени можно лакомиться теми или иными остатками с праздничного стола без опасений за свое самочувствие, пишет Health.mail.ru.

Окорок

При правильном хранении ветчина может безопасно «жить» в холодильнике несколько недель. Для этого необходимо вынуть ее из пластиковой упаковки и завернуть в чистую ткань. В то же время, стоит иметь в виду, что окорок, как и все продукты с высоким содержанием белка, может представлять риск для здоровья при долгом хранении, поэтому если вы не собираетесь есть ветчину сразу, лучше положить ее в морозилку.

Запеченная свинина

Это блюдо не стоит хранить в холодильнике дольше 48 часов. Если вы не уверены, что съедите свинину за этот срок, лучше не ждать, а заморозить ее сразу. Но уж после того, как вы достанете свинину из морозилки, необходимо съесть ее целиком, новое замораживание и размораживание повышает риск бактериального заражения, предупреждает Хуриган.

Курица и мясо птицы

Так же, как и запеченная свинина, эти продукты нельзя хранить в холодильнике дольше двух суток. Кроме того, необходимо иметь в виду, что недостаточно хорошо прожаренная курица может стать источником заражения сальмонеллой и кампилобактериями. Симптомы сальмонеллеза и кампилобактериоза включают в себя диарею, рвоту, боли в животе, высокую температуру. Симптомы могут начать проявляться уже спустя шесть часов после того, как вы съедите зараженную бактериями пищу, а длиться от четырех до семи дней. Хуриган также предупреждает, что размораживать курицу необходимо в холодильнике. При размораживании при комнатной температуре высок риск размножения патогенных бактерий.

Свежие и приготовленные морепродукты

У этих продуктов самый короткий срок жизни на полках холодильника. Сырые морепродукты могут провести в холодильнике всего один день, а подвергшиеся кулинарной обработке — не более двух суток. При превышении этих сроков высока опасность отравления. Хуриган предупреждает, что при заморозке свежих морепродуктов необходимо следить за герметичностью пакета. Когда вы размораживаете морепродукты, лучше это делать под струей теплой воды. После размораживания их нужно съесть в течение суток, если этого не получилось, то продукты лучше выбросить.

Тушеные или запеченные овощи

Этот вид праздничных блюд не содержит белка, и поэтому не связан с высоким риском отравления. В закрытой посуде овощи можно хранить в холодильнике три дня.

Хуриган также предупреждает — следует внимательно следить за тем, чтобы при хранении в холодильнике такие продукты, как сырое мясо, были тщательно закрыты и находились на нижней полке. Это снижает риск распространения микробов на другие продукты.

Специалист объяснила, что в отношении безопасности продуктов питания действует правило «два часа, четыре часа»: «Если пища находилась вне холодильника два часа, вы можете спокойно поставить ее в холодильник и съесть позже. Если продукты находились при комнатной температуре от двух до четырех часов, лучше съесть их сразу, а не ставить в холодильник, и потом извлекать оттуда. Если продукты были в тепле более четырех часов, лучше их просто выбросить».