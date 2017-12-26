Ученые открыли особую пользу яиц в рационе младенцев

Исследователи из Вашингтонского университета (США), чья новая статья опубликована в журнале American Journal of Clinical Nutrition, изучили уровень витаминов и минералов в крови 163 малышей в возрасте от шести до девяти месяцев, половина из которых в течение полугода получала одно яйцо в день, пишет Deti.mail.ru.

Как оказалось, у детей, получавших яйца, уровень жизненно важных для развития и работы головного мозга веществ – холина и докозагексаеновой кислоты – был значительно выше, чем у тех, кто яйца не получал.

Как подчеркивают ученые, яйца обеспечивают организм ребенка полезными жирными кислотами, холином, витаминами A и B12, селеном и другими важнейшими микроэлементами, причем в них эти вещества содержатся в максимально доступной, легко усваиваемой форме. Предыдущая работа этой же группы исследователей, опубликованная в июле 2017 года в журнале Pediatrics, показала, что дети, начиная с шестимесячного возраста ежедневно получавшие яйца, лучше растут, у них реже наблюдается отставание в росте.