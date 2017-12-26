Ученые объяснили, почему при поцелуе люди наклоняют голову вправо

Исследователи из Батского университета (Великобритания) и Университета Дакки (Бангладеш), чья статья была опубликована в журнале Scientific Reports, решили проверить, является ли наклон головы при поцелуе вправо врожденным инстинктивным поведением или же результатом обучения. Дело в том, что предыдущие исследования на эту тему проводились на примере жителей развитых западных стран, а значит, участники могли часто наблюдать других людей, целующихся на публике, видеть поцелуи по телевизору и в кино, пишет Health.mail.ru.

Для чистоты эксперимента ученые привлекли к участию 48 гетеросексуальных женатых пар из Бангладеш, где законы и культурные нормы строго запрещают поцелуи на публике, а также демонстрацию подобного поведения на экране. В ходе исследования мужья и жены целовались у себя дома, а потом уходили в разные комнаты и отдельно друг от друга рассказывали ученым о различных аспектах своих поцелуев.

В результате оказалось, что все зависит от того, правшой или левшой является «инициатор» поцелуя (чаще всего это был мужчина). Правша, начиная движение, ведущее к поцелую, практически всегда наклоняет голову вправо, и «реципиенту» поцелуя, вне зависимости от того, какое полушарие мозга является у него ведущим, приходится тоже наклонять голову вправо.

Полученные данные говорят о том, что поведение при поцелуе в губы является врожденным и абсолютно не зависит от социальных факторов, пишут авторы исследования в своей статье в журнале The Conversation. Направление наклона головы определяется тем, как распределены функции между полушариями мозга. Считается, что у правшей левое полушарие отвечает, в том числе, за эмоции и принятие решений. Кроме того, значение имеет и гормональный дисбаланс между полушариями. В первую очередь речь идет о мужском гормоне тестостероне и нейромедиаторе дофамине, связанных с сексуальным поведением и получением удовольствия, считают исследователи.