Запивать еду холодными напитками опасно

По словам нутрициолога Ирины Христянович, питье холодной жидкости после еды приводит к тому, что пища просто не усваивается в желудке. Напиток в этом случае обязательно должен быть теплым, утверждает специалист, сообщает Medikforum.ru.

«Если вы запиваете блюдо ледяной водой или кока-колой со льдом, то пища буквально выталкивается сокращениями желудка. Вместо обычного переваривания пищи, которое занимает несколько часов, этот процесс сокращается до 30-ти минут. Необработанная пища перемещается в кишечник и начинается брожение», - сообщила консультант по питанию.

Подобная привычка, отметила эксперт, способствует тому, что человек постоянно ощущает голод. Это происходит из-за слишком быстрого перемещения пищевых масс из желудка в кишечник. Особенно опасен такой процесс в отношении белковых блюд. Если белки, чье переваривание требует длительного времени, быстро попадают в кишечник, возникает риск того, что там окажется необработанный пищевой комок, который может стать источником интоксикации, пояснила Христянович.

Лучшим напитком, чтобы запить еду, врач считает теплую воду. Кофе и чай, по словам эксперта, лучше оставить для отдельного приема.