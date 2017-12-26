11 полезных утренних привычек, которые укрепят ваши отношения

Вот 11 полезных привычек, которые зададут позитивный настрой на весь день вам обоим:

Заправьте кровать

Мелочи могут положительно влиять на вас. Когда вы поднимаетесь утром, помогите партнеру застелить постель. Это займет всего несколько минут, но приносит удовлетворение и умиротворение, пишет Soulpost.ru.

Обсудите планы на этот день

Жизнь большинства людей очень суетлива, и наполнена множеством дел. Поговорите о том, чем планируете заняться, чтобы каждый из вас знал, что будет происходить в этот день. Это помогает паре оставаться в курсе собственных графиков.

Обнимайтесь

Прикосновение играет решающую роль в укреплении отношений. Привычка обниматься может помочь парам в длительных отношениях поддерживать любящую и близкую связь друг с другом.

Говорите о любви

Лучший способ начать день — поделиться любовью друг с другом. Дайте знать вашему партнеру, что он любим, уникален и ценен, выражая свою любовь каждый день. Никогда не отпускайте свою вторую половинку из дома без поцелуя, объятий, фразы: «Я люблю тебя» или «Хорошего дня».

Разделите какое-либо занятие

Выберите один день на неделе, чтобы заняться совместным делом. Это может быть завтрак, 10-минутная прогулка, принятие душа вместе, утренняя зарядка или уборка. Совместные планы – причина, по которой вы будете с нетерпением просыпаться каждое утро.

Выразите свою благодарность

Говорите, что вы благодарны друг за друга. Мы часто забываем об этом, потому что озабочены делами. Не забывайте начать день с благодарности или комплимента партнеру.

Сделайте чашку кофе или чай

Сделайте для своего партнера чашку чая или кофе и принесите ее в постель. Затем насладитесь напитком и компанией друг друга в постели, разговаривая и веселясь.

Полюбуйтесь друг на друга

Просто лягте в постель и посмотрите друг другу в глаза. Это один из основных способов связаться друг с другом на эмоциональном уровне и поддерживать близость в отношениях. Мы часто смотрим в телефоны или компьютеры, а не в глаза нашего партнера, поэтому важно уделить время этой форме близости.

Подумайте о своих целях

Выберите общую цель, над достижением которой вы оба должны работать вместе, и спрашивайте, как у вас обоих продвигаются дела над общей задачей. Создайте привычку обсуждать свои цели и что нужно сделать, чтобы их достичь.

Тренируйтесь вместе

Убейте двух зайцев одним выстрелом, занимаясь утренней тренировкой вместе и сближаясь со своим партнером.

Займитесь сексом

Выделите время на утренний секс — особенно если вы не занимались им прошлой ночью. Секс и оргазм — отличный способ начать утро и пребывать в хорошем настроении.