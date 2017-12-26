11 полезных утренних привычек, которые укрепят ваши отношения

Утро, как правило, беспокойно, поэтому бывает сложно уделить время своей второй половинке, особенно, если вы опаздываете на работу. Однако, если вы хотите проявить любовь в начале дня, вам стоит обзавестись несколькими утренними привычками, которые помогут укрепить вашу с партнером связь. Вам не нужно тратить время на завтрак в постель, просто выделите несколько минут, чтобы проявить привязанность.
Вот 11 полезных привычек, которые зададут позитивный настрой на весь день вам обоим:
Заправьте кровать
Мелочи могут положительно влиять на вас. Когда вы поднимаетесь утром, помогите партнеру застелить постель. Это займет всего несколько минут, но приносит удовлетворение и умиротворение, пишет Soulpost.ru.
Обсудите планы на этот день
Жизнь большинства людей очень суетлива, и наполнена множеством дел. Поговорите о том, чем планируете заняться, чтобы каждый из вас знал, что будет происходить в этот день. Это помогает паре оставаться в курсе собственных графиков.
Обнимайтесь
Прикосновение играет решающую роль в укреплении отношений. Привычка обниматься может помочь парам в длительных отношениях поддерживать любящую и близкую связь друг с другом.
Говорите о любви
Лучший способ начать день — поделиться любовью друг с другом. Дайте знать вашему партнеру, что он любим, уникален и ценен, выражая свою любовь каждый день. Никогда не отпускайте свою вторую половинку из дома без поцелуя, объятий, фразы: «Я люблю тебя» или «Хорошего дня».
Разделите какое-либо занятие
Выберите один день на неделе, чтобы заняться совместным делом. Это может быть завтрак, 10-минутная прогулка, принятие душа вместе, утренняя зарядка или уборка. Совместные планы – причина, по которой вы будете с нетерпением просыпаться каждое утро.
Выразите свою благодарность
Говорите, что вы благодарны друг за друга. Мы часто забываем об этом, потому что озабочены делами. Не забывайте начать день с благодарности или комплимента партнеру.
Сделайте чашку кофе или чай
Сделайте для своего партнера чашку чая или кофе и принесите ее в постель. Затем насладитесь напитком и компанией друг друга в постели, разговаривая и веселясь.
Полюбуйтесь друг на друга
Просто лягте в постель и посмотрите друг другу в глаза. Это один из основных способов связаться друг с другом на эмоциональном уровне и поддерживать близость в отношениях. Мы часто смотрим в телефоны или компьютеры, а не в глаза нашего партнера, поэтому важно уделить время этой форме близости.
Подумайте о своих целях
Выберите общую цель, над достижением которой вы оба должны работать вместе, и спрашивайте, как у вас обоих продвигаются дела над общей задачей. Создайте привычку обсуждать свои цели и что нужно сделать, чтобы их достичь.
Тренируйтесь вместе
Убейте двух зайцев одним выстрелом, занимаясь утренней тренировкой вместе и сближаясь со своим партнером.
Займитесь сексом
Выделите время на утренний секс — особенно если вы не занимались им прошлой ночью. Секс и оргазм — отличный способ начать утро и пребывать в хорошем настроении.