Водная диета является самой опасной для здоровья

Нутриционисты резко высказываются в адрес моды на так называемые водные диеты, которые запрещают употребление любых твердых продуктов, а разрешают только воду, чай и кофе. Сторонники данной диеты уверяют, что с ее помощью человек быстро решит проблему лишнего веса, и этот режим питания набирает популярность благодаря социальным сетям. Пользователи выкладывают в интернет фотографии, с помощью которых они рассказывают о том прогрессе, что им удалось достичь. Эксперты подчеркивают, что водная диета является самой опасной из всех существующих, пишет Medikforum.ru.

К примеру, эксперт по пищевым расстройствам Джоанн Лабинер из Великобритании связала голодание на воде с такими расстройствами, как анорексия. Она заявила, что водной диеты нужно избегать всеми силами, особенно в ближайшие месяцы, ведь многие люди пытаются сесть на диету сразу после новогодних праздников. Эксперт полагает, что водная диета опасна для органов человека, и именно из-за таких режимов питания жертвы анорексии умирают в связи с инфарктами. Организму нужна нормальная пища для поддержания работы сердца. В ее отсутствие наше тело пытается перевести в запас любые питательные элементы, забирая энергию из мышц.

В социальных сетях поклонники водных диет утверждают, что с их помощью кожа начинает выглядеть замечательно. Другие рассказывают, что из-за удаления лишнего веса у них появляются кубики пресса, а мозг становится более "чистым". Уролог из США доктор Джейсон Фунг заявил, что подобного рода голодание в краткосрочном режиме иногда работает для определенных пациентов. К примеру, для тех, кто страдает от ожирения или диабета второго типа. Но и в этом случае водная диета допустима лишь на краткий период и под строгим контролем врача.