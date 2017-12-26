Пражский торт: рецепт популярного чешского лакомства

Приготовь вкусный Пражский торт на Новый год 2018. Рецепт этого смуглого кондитерского чешского лакомства имеет множество вариаций.
Предлагаем тебе приготовить тортик, рецепт которого упрощен, по сравнению с классическим Пражским тортом, за счет более простых манипуляций с яйцами и тестом, пишет Lady.tochka.net.
Пражский торт – ингредиенты:
для коржей:
2 стакана муки,
1 стакан сахара,
200 г сметаны 20% жирности,
100 г сгущенного молока с сахаром,
4 ст. ложки какао-порошка,
2 яйца,
1 ч. ложка разрыхлителя,
соль.
для крема:
200 г сливочного масла,
100 г сгущенного молока с сахаром,
2 ч. ложки какао-порошка,
1 яйцо,
2-3 ст. ложки сахарной пудры,
10 г ванильного сахара.
для глазури:
200 г шоколада,
50 г сливочного масла.
для пропитки коржей:
1 ст. ложка сахара,
1 ст. ложка коньяка,
2 ст. ложки воды,
50 г фруктового джема.
Торт Пражский – рецепт приготовления:
Готовим тесто: разотри яйца с сахаром, добавь сметану, сгущенку и хорошо размешай до однородного состояния.
Просеянную муку смешай с какао, разрыхлителем, солью и, аккуратно помешивая, постепенно добавь к сметане со сгущенкой. В результате должно получиться жидкое льющееся тесто.
Выстели бумагой для выпекания дно формы, смажь форму сливочным маслом и равномерно вылей в нее тесто.
Отправляй тесто в разогретую до 200°С духовку на 1 час, готовность проверяй деревянной палочкой. После выпекания, чтобы корж хорошо вынимался из формы и разрезался на 3 части, дай ему хорошо остыть.
Пока выпекается корж можно приготовить крем для Пражского торта. Смешай сгущенное молоко с полстакана воды и ванильным сахаром, взбей яйцо, соедини смесь, хорошо смешай до однородности.
Поставь смесь на средний огонь и, непрерывно помешивая, доведи до кипения. Затем уменьши огонь и подержи массу еще пару минут до загустения. Сними с огня, дай немного остыть, равномерно помешивая, затем накрой крышкой крем и оставь охлаждаться.
Соедини какао с сахарной пудрой и взбей с размягченным сливочным маслом. Постепенно, небольшими порциями добавляй охлажденный крем в масло, продолжая взбивать до состояния однородности.
Перед тем как приготовить Пражский торт, разрежь вдоль остывший корж на три одинаковые части. Слегка пропитай их смешанными коньяком с теплой водой и сахаром.
Собери Пражский торт, промазывая коржи кремом. На верхний корж, чтобы хорошо легла глазурь, сверху тонким слоем нанеси джем.
Для глазури растопи на водяной бане шоколад, добавь сливочное масло и хорошо перемешай.
Вылей горячую глазурь сверху на торт и равномерно размажь по всей его поверхности. Готовый торт Пражский с пропиткой поставь в холодильник на 10-12 часов.
Приятного аппетита!