Пражский торт: рецепт популярного чешского лакомства

Предлагаем тебе приготовить тортик, рецепт которого упрощен, по сравнению с классическим Пражским тортом, за счет более простых манипуляций с яйцами и тестом, пишет Lady.tochka.net.

Пражский торт – ингредиенты:

для коржей:

2 стакана муки,

1 стакан сахара,

200 г сметаны 20% жирности,

100 г сгущенного молока с сахаром,

4 ст. ложки какао-порошка,

2 яйца,

1 ч. ложка разрыхлителя,

соль.

для крема:

200 г сливочного масла,

100 г сгущенного молока с сахаром,

2 ч. ложки какао-порошка,

1 яйцо,

2-3 ст. ложки сахарной пудры,

10 г ванильного сахара.

для глазури:

200 г шоколада,

50 г сливочного масла.

для пропитки коржей:

1 ст. ложка сахара,

1 ст. ложка коньяка,

2 ст. ложки воды,

50 г фруктового джема.

Торт Пражский – рецепт приготовления:

Готовим тесто: разотри яйца с сахаром, добавь сметану, сгущенку и хорошо размешай до однородного состояния.

Просеянную муку смешай с какао, разрыхлителем, солью и, аккуратно помешивая, постепенно добавь к сметане со сгущенкой. В результате должно получиться жидкое льющееся тесто.

Выстели бумагой для выпекания дно формы, смажь форму сливочным маслом и равномерно вылей в нее тесто.

Отправляй тесто в разогретую до 200°С духовку на 1 час, готовность проверяй деревянной палочкой. После выпекания, чтобы корж хорошо вынимался из формы и разрезался на 3 части, дай ему хорошо остыть.

Пока выпекается корж можно приготовить крем для Пражского торта. Смешай сгущенное молоко с полстакана воды и ванильным сахаром, взбей яйцо, соедини смесь, хорошо смешай до однородности.

Поставь смесь на средний огонь и, непрерывно помешивая, доведи до кипения. Затем уменьши огонь и подержи массу еще пару минут до загустения. Сними с огня, дай немного остыть, равномерно помешивая, затем накрой крышкой крем и оставь охлаждаться.

Соедини какао с сахарной пудрой и взбей с размягченным сливочным маслом. Постепенно, небольшими порциями добавляй охлажденный крем в масло, продолжая взбивать до состояния однородности.

Перед тем как приготовить Пражский торт, разрежь вдоль остывший корж на три одинаковые части. Слегка пропитай их смешанными коньяком с теплой водой и сахаром.

Собери Пражский торт, промазывая коржи кремом. На верхний корж, чтобы хорошо легла глазурь, сверху тонким слоем нанеси джем.

Для глазури растопи на водяной бане шоколад, добавь сливочное масло и хорошо перемешай.

Вылей горячую глазурь сверху на торт и равномерно размажь по всей его поверхности. Готовый торт Пражский с пропиткой поставь в холодильник на 10-12 часов.

Приятного аппетита!