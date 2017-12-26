Мужчины под градусом выбирают несимпатичных женщин

Находящиеся под воздействием алкогольных паров мужчины более заинтересованы в женщинах, которые воспринимаются недружелюбными или неумными. К такому удивительному выводу пришли психологи из Университета Небраски-Линкольна в США. Оказалось, что после употребления спиртных напитков мужчины реже стремились познакомиться с женщинами, которых они сами считали теплыми, дружелюбными и компетентными, а также с теми, кого воспринимали привлекательными. В исследование приняла участие группа молодых людей в возрасте от 21 до 27 лет. Авторов эксперимента интересовало, как предотвратить сексуально агрессивное поведение, особенно в ситуациях с злоупотреблением алкоголя, пишет Medikforum.ru.

Исследователи оценивали справедливость теории так называемых алкогольных очков, в соответствии с которой после употребления спиртных напитков зрение мужчины как бы нарушается, и ему кажутся привлекательными женщины, которые в обычном трезвом состоянии интереса бы не вызвали. Несколько участников эксперимента произвольно употребляли смесь апельсинового сока и алкоголя до тех пор, пока они не достигали различных уровней опьянения. Другим участникам давали точно такие же на вкус и запах напитки, которые содержали значительно меньший уровень спиртного. После этого исследователи наблюдали за движением глаз мужчин, которые смотрели на такие ключевые характеристики женской привлекательности, как грудь, талия, ягодицы и лица.

Участникам эксперимента предложили фотографии 80 студенток колледжа, которые были одеты для похода на вечеринку или в бар. Ранее эти же фотографии были распределены по степени привлекательности 300 другими мужчинами и женщинами. Молодые люди из первой группы, которые находились в состоянии опьянения, совсем по-другому расположили увиденных женщин в плане привлекательности. Те же, кто не получил такого количества алкоголя, практически повторили результаты более обширного по количеству жюри.