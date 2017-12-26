Как отбелить зубы в домашних условиях: лучшие рецепты

С помощью активированного угля. Древесной золой чистили зубы наши предки. Она содержит гидроксид калия, который отлично отбеливает зубы. Можно положить таблетку угля на зубную щетку и почистить ей зубы или смешать с зубной пастой. Важно, использовать такое средство нужно не часто и очень осторожно, пишет Ivona.bigmir.net.

С помощью чайного дерева. После ежедневной чистки зубов промойте щётку и нанесите на неё 3-4 капли масла чайного дерева. Далее снова деликатно очищайте зубы с помощью эфирного масла ещё минуту-две. Главное, данным средством нужно пользоваться два месяца через день. Потом обязательно сделайте перерыв минимум в месяц.

С помощью соды. Самое популярное средство для отбеливания зубов - пищевая сода. Этот способ отбеливания очень простой: обмакиваете зубную щетку в раствор соды и чистите зубы. Использовать соду для отбеливания нужно очень осторожно. Совет: используйте соду для отбеливания не чаще одного раза в месяц. При этом лучше смешивать соду с зубной пастой.

С помощью клубники. Это самый вкусный способ отбелить свои зубы. Ягоды содержат натуральные отбеливающие вещества. Клубнику можно предварительно раздавить, а потом почистить ими зубы, как пастой. Совет: после употребления ягод лучше почистить зубы пастой со фтором. Он удалит глюкозу и кислоту, которые разрушают зубную эмаль.