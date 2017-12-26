Психологи: люди с лишним весом на порядок счастливее худых

В основе исследования лежит анализ банка данных Biobank, в котором хранятся сведения о генотипе и фенотипе полумиллиона мужчин и женщин в возрасте 40-70 лет. Была выявлена однозначная связь индекса массы тела, состояния физического и психического здоровья человека, пишет Meddaily.ru.

Оказалось, люди с более высоким индексом массы тела чаще имеют повышенное давление, диабет, которые должны снижать качество жизни. При этом половое созревание наступает у них в более раннем возрасте. Несмотря на все это, люди с лишним весом были в меньшей степени склонны к стрессам и в целом были больше довольны жизнью.

Эксперты имеют объяснение: полные люди получают достаточно питательных веществ и витаминов, чтобы быть устойчивее к жизненным проблемам, по сравнению с людьми, имеющими недостаточный вес.