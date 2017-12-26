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Известно, сколько Кейт Миддлтон за год потратила на себя

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Кейт Миддлтон | ФОТО: Scanpix

Сколько стоят наряды и образы одной из самых популярных женщин мира? Кейт Миддлтон является одной из самых популярных женщин мира. За тем, что она делает и как выглядит следит весь мир. И Кейт Миддлтон всегда делает все для того, чтоб выглядеть хорошо.

Сколько же стоят ее наряды и образы? Согласно данным издания "Daily Mail" Кейт иддлтон в 2017-м году потратила на свои образы 119 тысяч футов. То есть, на ее образы было потрачено около 160 тысяв долларов, а это на 30 тысяч долларов меньше, чем в прошлом году, передает Ivona.bigmir.net.

Нас не сильно удивляет сумма, ведь публичные люди всегда много средств тратят, чтобы выглядеть хорошо. Как ни как - их внешний вид становится поводом для обсуждений.

Но в Сети это стало темой номер один. Многие не понимают, почему Кейт Миддлтон тратит так много денег на свой внешний вид.

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