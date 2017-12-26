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Кофейная панна котта: быстрый рецепт аппетитного десерта

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Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Готовим знаменитый итальянский десерт с кофейным вкусом. Перед подачей его можно украсить молотой корицей и взбитыми сливками.

Ингредиенты

сливки 2 чашки

желатин 1.5 ч.л.

растворимый кофе 4 ч.л.

сахар 1/4 чашки

щепотка соли

взбитые сливки, корица и кофейные зерна для подачи

1. Влить сливки в сотейник. Посыпать желатином и дать постоять пять минут. Поставить на средний огонь и нагревать, помешивая, пока желатин не растворится. Не кипятить, пишет Ivona.bigmir.net.

2. Добавить кофе, сахар и соль. Варить на слабом огне, пока сахар не растворится. Снять с огня и немного остудить.

3. Перелить в стаканы, накрыть и поставить в холодильник на 6 часов.

4. Подавать, украсив молотой корицей, взбитыми сливками и кофейными зернами.

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