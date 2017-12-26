Кофейная панна котта: быстрый рецепт аппетитного десерта
26 декабря 2017 г., 17:46
Готовим знаменитый итальянский десерт с кофейным вкусом. Перед подачей его можно украсить молотой корицей и взбитыми сливками.
Ингредиенты
сливки 2 чашки
желатин 1.5 ч.л.
растворимый кофе 4 ч.л.
сахар 1/4 чашки
щепотка соли
взбитые сливки, корица и кофейные зерна для подачи
1. Влить сливки в сотейник. Посыпать желатином и дать постоять пять минут. Поставить на средний огонь и нагревать, помешивая, пока желатин не растворится. Не кипятить, пишет Ivona.bigmir.net.
2. Добавить кофе, сахар и соль. Варить на слабом огне, пока сахар не растворится. Снять с огня и немного остудить.
3. Перелить в стаканы, накрыть и поставить в холодильник на 6 часов.
4. Подавать, украсив молотой корицей, взбитыми сливками и кофейными зернами.