Названы главные люди мира моды в 2017 году

Лучшими модельерами читатели признали Канье Уэста (3-е место), рэпера A$AP Rocky (2-е место) и основателя бренда Off-White Вирджила Абло (1-е место). Все трое победителей — афроамериканцы, пишет Rus.tvnet.lv.

Редакция же отдала пальму первенства креативному директору дома Balenciaga и бренда Vetements, дизайнеру грузинского происхождения Демне Гвасалия.

Канье Уэст — рэпер и дизайнер, известный сотрудничеством с маркой adidas Originals. Он создал уже несколько коллекций одежды и обуви, которые выходят ограниченным тиражом.

A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс) — американский рэпер, актер и режиссер. В 2017 году принимал участие в рекламной кампании весенне-летней коллекции Dior Homme и выпустил совместную линейку одежды и аксессуаров с Guess Jeans.

Вирджил Абло — основатель и креативный директор марки Off White, также был личным стилистом рэпера Канье Уэста. В конце августа 2017 года он представил совместный проект со спортивной маркой Nike.

Дизайнер Демна Гвасалия родился в Сухуми в 1981 году. Окончил Королевскую академию изящных искусств в Антверпене.

В 2009 году основал бренд Vetements в Париже. Кроме работы в собственной фирме, он также сотрудничает с модным домом Balenciaga, где занимает пост креативного директора.

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