Фото: полуобнаженная пышечка показала целлюлит верхом на верблюде

22 декабря Эшли Грэм опубликовала в Instagram снимок, сделанный, по всей видимости, во время одной их новых фотосессий в Марокко. На нем крупногабаритная модель, одетая в купальник, торжественно восседает на верблюде, пишет Rus.tvnet.lv.

Несмотря на то, что кадр был снят издалека, на нем все равно можно отчетливо разглядеть «апельсиновую корку» на бедрах и ягодицах модели.

Эшли не захотела разглаживать кожу в фоторедакторе или скрывать несовершенства фигуры под длинной туникой или парео.

Вемирно известная и востребованная модель plus size убеждена в том, что «немного целлюлита еще никому не мешало» — об этом она однажды гордо заявила в одном из постов в соцсетях.

Своим примером Грэм призывает женщин по всему миру любить свое тело и не обращать внимания на мнение окружающих.

«Перестаньте судить себя, примите то, что общество называет некрасивым», — обращается пышнотелая звезда к своим многочисленным поклонницам.

А вы солидарны с моделью или изо всех сил боретесь с целлюлитом?