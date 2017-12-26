Сексуальные проблемы, которые женщины часто игнорируют

1. Сухость влагалища. Это вызвано тем, что во влагалище не вырабатывается достаточное количество естественной смазки, что провоцирует возникновение болезненных ощущений во время секса. Чтобы решить эту проблему, необходимо обратиться за помощью к гинекологу. Если нужно исправить ситуацию срочно, то можно воспользоваться лубрикантом, пишет Sex-new.ru.

2. Слабое либидо. Сексологи утверждают, что у некоторых женщин сексуальное влечение либо отсутствует, либо очень слабое. Причиной этого могут быть: стрессы, проблемы со здоровьем, прием лекарственных препаратов, возраст. Чаще всего страдают от снижения сексуального желания женщины во время предменструального синдрома, то есть, в возрасте 40-45 лет.

3. Диспареуния. Столь распространенная проблема, связанная с болезненными ощущениями и дискомфортом во время полового акта, знакома многих женщинам. Но гинекологи утверждают, что обнаружить причину диспареунии и устранить ее не сложно. Поэтому стоит вовремя обращаться к врачу, который поможет решить проблему и дальше наслаждаться всеми прелестями секса.

4. Проблемы с оргазмом. Точнее, речь идет о его отсутствии, которое называют оргазмическим расстройством. На данный момент, диагностировать эту проблему и устранить ее вполне реально. При чем, самым успешным методом лечения является не только психотерапия, но и всем известные упражнения Кегеля.

Нельзя пускать на самотек проблемы, из-за которых не удается наслаждаться сексом. Это один из немногих доступных всем способов получить удовольствие, поэтому отказываться от него просто глупо.