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Число беременных американок, принимающих марихуану, увеличилось вдвое

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Конопля. Иллюстративное фото. | ФОТО: Caro / Scanpix

Согласно исследованию, около четверти забеременевших подростков в возрасте до 21 года принимают марихуану.

По данным исследования, опубликованного в журнале Американской медицинской ассоциации, среди беременных женщин в США набирает популярность употребление каннабиноидов. Особенно распространено употребление марихуаны среди подростков, готовящихся стать матерями, пишет Life.ru.

Авторы исследования использовали медицинские опросы около 30 000 женщин, проживающих в штате Калифорния. Подобные анкеты пациентки заполняют примерно на восьмой неделе беременности, чтобы скорректировать лечение. Выяснилось, что с 2009 по 2016 год процент беременных женщин, употребляющих марихуану, увеличился почти вдвое — с 4,2% до 7,1%.

С будущими матерями, забеременевшими до 21 года, доля употребляющих наркотики еще выше — 22%. В целом около 19% рожениц от 18 до 24 лет признались, что принимали каннабиноиды после определения беременности, чтобы "снять стресс".

Врачи не могут дать однозначный ответ, влияет ли марихуана на эмбрион в утробе матери, однако советуют отказаться от наркотиков. Некоторые исследования на животных показали, что применение каннабиноидов напрямую связано с низкой массой веса ребенка и другими патологиями.

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