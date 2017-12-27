Шестимесячный плод выжил после убийства беременной матери

19-летнюю Жасмин Вега (Jasmine Vega) убили ночью в собственной постели в штате Аризона. Полицейский департамент города Тусон сообщил, что преступление было совершено около половины пятого утра, несколько человек в доме проснулись от криков женщины. Ее в бессознательном состоянии увезли на скорой, однако по дороге в больницу Вега скончалась. На тот момент она находилась на шестом месяце беременности, пишет Lenta.ru.

Врачи смогли достать из женщины шестимесячный плод, ребенка направили в отделение интенсивной терапии. Его отец Энтони Ривьера (Anthony Rivera) заявил изданию, что малыш находится в критическом состоянии.

По данным полиции, в дом стреляли несколько раз, на его стенах осталось множество следов от пуль. Пока неизвестно, целились ли преступники в женщину или в само здание. В ходе стрельбы больше никто не пострадал. Подозреваемых в деле об убийстве пока нет.