Хуже, чем с матерью, ребенок себя ни с кем не ведет! Вот почему

Почему так? Отвечают специалисты из Вашингтонского университета, пишет Lifter.com.ua.

В ходе исследования ученые обнаружили, что дети в возрасте от восьми месяцев могли спокойно играть наедине, в 99% случаев они начинали капризничать и становились более плаксивыми, как только в дверях игровой комнаты появлялась их мать.

Более того, инструкции, озвученные посторонним человеком, дети выполняли охотней, чем те, которые произносила мать.

Так почему же так происходит? Не стоит думать, что вы плохая мать! Даже наоборот. Ребенок ведет себя хуже всего именно с тем, кого больше всего любит.

Ведь мать ассоциируется у детей с безопасным местом, куда они могут прийти со всеми своими проблемами. Дети капризничают, потому что доверяют вам, любят вас и уважают! Перед кем, как не перед вами, им еще показывать свои слезы?!