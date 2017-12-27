Узнайте, мудрая вы женщина или глупая!

Вот восемь отличий глупой женщины от мудрой:

1. Когда мужчина допускает ошибку, глупая женщина пожимает плечами, улыбается и говорит: «Я тебя предупреждала», передает Lifter.com.ua.

Мудрая женщина попытается поддержать мужчину, поднять ему настроение, и даже притворится, что не заметила промаха.

2. Когда в жизни мужчины наступает кризис, глупая женщина берет поводья в свои руки и начинает учить его жизни.

Мудрая женщина тактично укажет ему правильное решение, поддержит и поможет достичь своей цели.

3. Глупая женщина уверена, что без знания математики или физики ее ребенок не достигнет успеха. Поэтому заставляет его учить ненавистные формулы.

Мудрая женщина понимает, что каждый ребенок уникален. Поэтому поощряет детей делать все, что им нравится и приносит им радость.

4. Глупая женщина озабочена мыслями о том, как превзойти своих соперников; она не дает себе права на ошибку.

Мудрая женщина создает вокруг себя спокойную и гармоничную атмосферу, не забывает проявлять уважение к людям.

5. Глупая женщина всегда контролирует своих детей, даже когда они становятся старше. Она дает советы, когда ее не спрашивают.

Мудрая женщина позволяет своим детям познавать жизнь самостоятельно, поддерживает их только тогда, когда они в ней действительно нуждаются.

6. Глупая женщина постоянно ссорится со своей свекровью, демонстрирует ей свою независимость, отказывается прислушиваться к ее советам, даже если они принесут ей пользу.

Мудрая женщина прислушается к словам старших, примет их во внимание и сделает так, как будет лучше для всех.

7. Глупая женщина хочет изменить мир и всех вокруг.

Мудрая женщина попробует изменить в первую очередь себя, она будет пытаться соответствовать другим, принимать людей такими, какими они есть.

8. Глупая женщина счастлива, только когда признают ее правоту.

Мудрая женщина предпочитает быть счастливой, а не правой.