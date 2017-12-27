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Четыре способа прекратить травлю ребенка в школе раз и навсегда

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Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Что такое буллинг? Это обычная травля, пишет Лаура Мак-Клюр на сайте TedEd. Когда самый слабый ученик в классе становится объектом агрессии со стороны одноклассников. Такое может случиться не только в школьном, но и в студенческом и даже в рабочем коллективе.

Жертва травли оказывается не в состоянии защитить себя от нападок. Силы сторон не равны. Учителя не вмешиваются и объясняют происходящее классической фразой: «Дети всегда ссорятся. Сами разберутся», пишет Lifter.com.ua.

Вам бы, конечно же, не хотелось видеть своего ребенка в роли такой жертвы или в роли того, кто без зазрения совести унижает и оскорбляет слабого и беззащитного?

Тогда придерживайтесь этих четырех рекомендаций:

1. Учите детей доброте

Как? Спросите у ребенка, каким он бы хотел, чтобы его запомнили. Хулиганом? Или добрым и благородным героем? Как отмечает учитель средней школы Эрик Джонсон, такие вопросы заставят учеников задуматься над последствиями их действий.

Используйте такое упражнение: попросите ребенка нарисовать то, что он понимает под словом "доброта". В работе он может использовать любые краски и задействовать всю свою фантазию.

2. Учите детей слушать

Учителя используют для этого такое упражнение: разделяют класс на две группы, членам одной дают задание - всем своим видом показывать незаинтересованность в беседе. Они смотрят на часы, часто прерывают собеседника, обращают внимание на что угодно, кроме говорящего, постоянно заглядывают в свой телефон и т.д.

Затем группы меняются местами. Таким образом, каждый может почувствовать себя в шкуре и того, кто пытается говорить, и в роли невнимательного слушателя. Ученикам дается возможность понять, как их поведение влияет на других.

3. Используйте собственный пример

Нет ничего лучше собственного примера. В разговоре с ребенком вы используете оскорбительные и резкие слова, угрозы, командный тон? Тогда ожидать, что ваш ребенок вырастет воспитанным и добрым человеком, просто глупо.

Чаще говорите слова благодарности, используйте "пожалуйста", "спасибо", "извините". Ваш собственный пример - самое действенное средство воспитания и обучения.

4. Показывайте добрые фильмы

Фильмы, которые учат добру и справедливости. Главные герои которых подают правильный пример: помогают слабым и беспомощным, дарят надежду тем, кто ее потерял.

Пусть такие фильмы подарят желание быть справедливым и творить добро.

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