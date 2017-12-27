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Вот почему женщинам нужно дольше спать

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Крепкий сон – залог здоровья и отличного настроения. | ФОТО: Scanpix

Здоровый, долгий сон усиливает работу мозга у женщин, в то время как мужчины выигрывают от кратковременных перерывов на сон. Такие выводы на основе недавнего исследования сделали ученые из Института Макса Планка в Мюнхене.

Исследователи проанализировали состояние 160 людей, чтобы понять, как сон влияет на интеллектуальный потенциал. Они контролировали режим сна испытуемых, а затем предлагали им пройти тест на интеллект, чтобы оценить навыки мышления и решения проблем. Они контролировали сонные веретена, которые являются всплесками активности мозга, чтобы рассмотреть корреляцию с различными формами сна, с перекрестными ссылками на пол людей, пишет Soulpost.ru.

Ученые обнаружили, что уровень IQ усиливался, когда женщины входили в сон без сновидений, а мужчины дремали.

Ведущий профессор исследования Мартин Дреслер прокомментировал полученный результат: «Наши результаты показывают, что связь между веретенами сна и интеллектом сложнее, чем мы предполагали. Интеллектуальные способности зависят от множества факторов, и сон — лишь один из них. Это исследование мужчин и женщин предоставляет нам более точную основу для следующего этапа исследований, который будет включать различия в характере сна у людей».

Ранее в этом году исследователи из Центра исследований сна в Лафборо (University of Sleep) обнаружили, что женщинам требуется больше сна, так как их мозг более сложный, чем мужской. Профессор Джим Хорн, который исследовал этот вопрос, сказал: «Женщины склонны к многозадачности — они делают много дел сразу, кроме того, они гибкие — именно поэтому они больше задействуют свой мозг, чем мужчины. Из-за этого больше нуждаются в длительном сне».

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