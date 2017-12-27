Семь признаков, что ваш партнер не подходит вам

У вас разные ценности

Если ваши ценности и приоритеты не совпадают, вы не сможете быть с партнером на одной волне. То, что важно для вас, должно быть важно и для вашего партнера. Даже, если ваши мнения будут отличаться, с правильным человеком вы будете ощущать чувство единства. Если вы обнаружите, что ваши жизненные ценности не принимаются, значит вы еще не встретили своего суженого, пишет Soulpost.ru.

Вы не понимаете его

Даже в лучших отношениях ссоры — обычное явление. В любой связи всегда будут проблемы и разборы полетов. Главное — то, как вы справляетесь с ними. Когда вы не согласны, вы должны быть в состоянии понять, хотя бы частично, к чему ведет ваш партнер. Но если вы чувствуете, что вы словно с разных планет, вероятно, вы просто не подходите друг другу.

Ваши отношения не вписываются в вашу жизнь

Когда вы пребываете в отношениях, вы должны ощущать, что они улучшают вашу жизнь. Вы поддерживаете и вдохновляете друг друга, делаете жизнь лучше. Несмотря на сохранение независимости в здоровой связи, ваши жизни должны переплетаться между собой. Если же отношения похожи на борьбу, тогда пришло время их пересмотреть.

Вы тормозите

Положительно ли влияют на вас ваши отношения? Подходящий для вас партнер заставляет вас развиваться, и вдохновлять на личный рост. Он должен подталкивать, поддерживать вас в вашем саморазвитии. Но если ваши отношения оставляют вас самодовольной или усталой, вероятно, вы – не с тем, с кем стоит быть рядом.

Вы часто спрашиваете себя, стоят ли отношения ваших усилий

Если ваши отношения сильны, то, как бы тяжело вам ни было, вы все равно почувствуете, что сделали правильный выбор. Осознание, что ваш партнер – ваша родственная душа – создает связь на самом глубоком уровне как в хорошие, так и в трудные времена. Вы можете идти на компромисс и прилагать все усилия, и, как бы ни было сложно, если вы чувствуете, что можете и хотите построить жизнь с этим человеком, вам это удастся.

Если вы постоянно задумываетесь о том, чтобы оставить партнера, тогда вам, вероятно, пора закончить с ним отношения.

Ваше общение не складывается

Если вы настороженно относитесь к своему партнеру или вы не можете до него достучаться, пора присмотреться к вашей связи. Ваш партнер — тот, кто должен понимать вас лучше всех, — а вы – его. Вы должны понимать друг друга без слов, потому что связываетесь на совершенно ином ментальном уровне. Если вы не на одной волне, это быстро утомляет.

Вы не можете рассчитывать на него

Когда ваши отношения удачны, вы чувствуете, что вы с вашим партнером – одна команда и можете смело восстать против всего мира. Вы чувствуете небывалую поддержку во всем, что вы делаете. Если же вы не можете положиться на партнера или боитесь попросить его о помощи, возможно, вы просто выбрали не того парня.