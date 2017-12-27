Мужчины рассказали, что заставило их влюбиться в девушек

Как бы трудно ни было в это поверить, мужчины тоже могут быть мечтателями и романтиками, когда речь идет о любви. Они тоже много думают о том, какой же должна быть та самая единственная, лишь бы потом влюбиться и понять, что на самом деле им нужно.
«Когда она начала задавать много вопросов обо мне, спрашивать мое мнение, мне стало интересно, я понял, что она не безразлична», пишет Soulpost.ru.
«Она могла высказать мне все, если я что-то делал неправильно. С такой же легкостью она признавала и свои ошибки. Могла посмеяться над собой. Она прямо говорила то, что думала, даже если это показывало ее не в лучшем свете».
«Когда мы с моей женой только начинали встречаться, я работал в ночную смену. Она была одной из немногих, кто понимал мой странный график сна и делала для меня приятные мелочи. Например, покупала мне затычки для ушей, чтобы я лучше спал днем под общий шум, и приглашала меня к себе на завтрак».
«Я был удивлен тем, что мы могли быть круглосуточно вместе и не ссориться. Мы тогда встречались всего месяц и приближались праздники. Моя мать пригласила меня приехать с моей новой девушкой. Она согласилась, и вот мы ехали туда девять часов, провели там 10 дней, потом поехали в другой город к моим друзьям. Когда мы, наконец, добрались домой после десятичасовой поездки, я спросил ее, не хочет ли она сходить в кино, и она согласилась! Мы провели 24 часа в сутки вместе на протяжение почти трех недель, и нам все еще хотелось быть вместе. Я думаю, тогда мы оба поняли, что подходим друг другу».
«Одним из первых знаков для меня стало то, как она обращалась с другими людьми. Она была очень добра и вежлива».
«Меня убедила ее готовность идти на компромиссы. Были моменты, в которых, как мне казалось, мы никогда не найдем общий язык, но она смогла помочь и мне решить эти вопросы».
«Она позволила мне быть тем, кто я есть. Она не пилила меня, не жаловалась, не говорила, каким я «должен быть». Она просто любила меня таким, какой я есть. Я спокойно мог встретиться с друзьями, ведь и она хотела время для себя. Она не допрашивала меня, куда я иду, с кем и что мы будем делать. Не требовала, чтобы я отчитывался ей по телефону каждый час. Я знаю, что девушки многих моих друзей контролируют их похлеще их родителей. Я так не могу».
«Она поразила меня тем, как вела себя в ссоре: она никогда не кричала, она спокойно решала проблему, не держала обид, не сбегала к подругам. Мы даже особо не ссорились — мы решали проблемные моменты. Никакой драмы и истерик».
«Когда она проявляет инициативу. Она не ждет, что это я ей что-то должен. Она спокойно может подойти и начать делать мне массаж шеи. Может инициировать секс».
«Мне понравилось, что она готова была пробовать что-то новое. Не обязательно любить что-то, но нужно быть готовым хотя бы попробовать. Если каждое свидание — это способ выяснить, что же делать, что есть и что посмотреть, это сложно. Если девушка открыта к чему-то новому, вы можете вместе познавать мир и все вокруг».
«Она мне сразу сказала, чего она ждет от отношений и мужчины. То, на что она никогда не согласится. Она сказала мне, чего она хочет, и что у нее нет времени на игры. Она была очень честной, но и очень понимающей. Она дала мне много пространства, но и рассказала о своих потребностях. И не нужно было теряться в догадках».
«Сильное чувство независимости и уверенности. Большинство девушек, с которыми я встречался, сразу становились навязчивыми и зависимыми от меня, а она нет».
«Моя жена каждый день смешит меня чем-то. Найти женщину, которая не боится выглядеть глупо или безумно ради шутки — это лучшее».
«Когда ты говоришь ей, что она сделала то, что тебя задело, она не закатывает истерику, а признает, что была неправа и извиняется. Ссора в отношения не должна быть попыткой доказать, кто прав, а кто виноват. Это должен быть разговор с целью решить проблему».
«Я влюбился в нее тогда, когда на нашем первом свидании она заказала дабл-чизбургер, картошку фри, колу и макфлури. Никакого стеснения. Она сразу была настоящей».
«Я просто почувствовал, что с ней я счастливее, чем без нее. Она меня очень поддерживает в трудные моменты, а за хорошие времена я вообще молчу — я на седьмом небе!»