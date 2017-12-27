Мужчины рассказали, что заставило их влюбиться в девушек

«Когда она начала задавать много вопросов обо мне, спрашивать мое мнение, мне стало интересно, я понял, что она не безразлична», пишет Soulpost.ru.

«Она могла высказать мне все, если я что-то делал неправильно. С такой же легкостью она признавала и свои ошибки. Могла посмеяться над собой. Она прямо говорила то, что думала, даже если это показывало ее не в лучшем свете».

«Когда мы с моей женой только начинали встречаться, я работал в ночную смену. Она была одной из немногих, кто понимал мой странный график сна и делала для меня приятные мелочи. Например, покупала мне затычки для ушей, чтобы я лучше спал днем под общий шум, и приглашала меня к себе на завтрак».

«Я был удивлен тем, что мы могли быть круглосуточно вместе и не ссориться. Мы тогда встречались всего месяц и приближались праздники. Моя мать пригласила меня приехать с моей новой девушкой. Она согласилась, и вот мы ехали туда девять часов, провели там 10 дней, потом поехали в другой город к моим друзьям. Когда мы, наконец, добрались домой после десятичасовой поездки, я спросил ее, не хочет ли она сходить в кино, и она согласилась! Мы провели 24 часа в сутки вместе на протяжение почти трех недель, и нам все еще хотелось быть вместе. Я думаю, тогда мы оба поняли, что подходим друг другу».

«Одним из первых знаков для меня стало то, как она обращалась с другими людьми. Она была очень добра и вежлива».

«Меня убедила ее готовность идти на компромиссы. Были моменты, в которых, как мне казалось, мы никогда не найдем общий язык, но она смогла помочь и мне решить эти вопросы».

«Она позволила мне быть тем, кто я есть. Она не пилила меня, не жаловалась, не говорила, каким я «должен быть». Она просто любила меня таким, какой я есть. Я спокойно мог встретиться с друзьями, ведь и она хотела время для себя. Она не допрашивала меня, куда я иду, с кем и что мы будем делать. Не требовала, чтобы я отчитывался ей по телефону каждый час. Я знаю, что девушки многих моих друзей контролируют их похлеще их родителей. Я так не могу».

«Она поразила меня тем, как вела себя в ссоре: она никогда не кричала, она спокойно решала проблему, не держала обид, не сбегала к подругам. Мы даже особо не ссорились — мы решали проблемные моменты. Никакой драмы и истерик».

«Когда она проявляет инициативу. Она не ждет, что это я ей что-то должен. Она спокойно может подойти и начать делать мне массаж шеи. Может инициировать секс».