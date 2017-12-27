Как делать шугаринг в домашних условиях

Шугаринг — это метод удаления лишних волос при помощи сахарной пасты. Этот вид эпиляции считается один из самых старинных. В давние времена первые красавицы Индии и древнего Египта проводили ритуал удаления волос на теле именно с помощью сахара и меда. Попробуем и мы побыть в роли Клеопатры!

Основа шугаринга — сахарная паста. Ее можно купить в готовом виде или сварить самостоятельно, пишет Хочу.

Шугаринг (сахарная эпиляция) в домашних условиях: как провести

Чтобы сварить пасту для сахарной эпиляции возьмите: 10 столовых ложек без горки сахара, 4 столовые ложки воды, сок половины лимона или пол чайной ложки лимонной кислоты без горки. Смешайте все ингредиенты в кастрюле с толстым дном и поставьте на слабый огонь. Обязательно накройте кастрюлю крышкой и периодически помешивайте, чтобы сахар не пригорел. Вначале смесь станет прозрачной, потом, когда закипит, и на поверхности появятся небольшие пузырьки, необходимо дождаться, пока она приобретет карамельный оттенок. На это уйдет 5-7 минут.

Очень важно не переварить, смесь должна быть чуть темнее, чем светлое пиво. После этого необходимо снять кастрюлю с огня и остудить пасту до комфортной температуры. Затем можно попробовать размять руками небольшой кусочек смеси. Если она липнет к рукам и не собирается в шарик, нужно поварить еще немного.

Итак, смесь сварена и готова, волоски длиной не менее 3-5 мм, кожа чистая и сухая. Теперь можно смело приступать к эпиляции. Для этого необходимо отщипнуть кусочек пасты размером с грецкий орех и разминать его руками до тех пор, пока он не посветлеет. Наносить пасту нужно против роста волос, прикладывая значительные усилия, как бы размазывая ее. А вот срывать нужно по направлению роста. Именно это противодействует появлению вросших волос.

Как делать шугаринг дома? Как наносить пасту для шугаринга?

После процедуры смойте остатки пасты и нанесите успокаивающий лосьон для тела.

Шугаринг в домашних условиях можно делать на всех областях тела, включая глубокое бикини. И кожа действительно останется гладкой и шелковистой в течение 10-20 дней.

Преимущества шугаринга

1. Бюджетность

Для проведения процедуры нужен только сахар и вода, такая эпиляция по карману всем.

2. Меньше болевых ощущений

По сравнению с воском сахарная масса в меньшей степени схватывается с кожей, поэтому не так сильно ее травмирует и вызывает боль. Почти что безболезненная эпиляция. Данный метод эпиляции можно использовать даже женщинам, страдающим от варикоза и других сосудистых заболеваний.

3. Гипоаллергенность

Вода и сахар не провоцируют аллергию у подавляющего большинства людей. Для сравнения, в состав воска входят некоторые вещества — например, консерванты, которые могут негативно отразиться на коже и вызвать аллергию.

4. Отсутствие вросших волос

При эпиляции каждый волосок обволакивается мягкой карамелью и удаляется целиком вместе с луковицей. Это сводит на нет риск прорастания внутрь уцелевшего волоска. Если же вы будете снимать волоски по направлению их роста, то предотвратите прикорневое обламывание.

А кроме этого, карамельная паста для шугаринга проникая в глубокие слои кожи, делает ее мягкой и напитанной. У этого метода эпиляции столько плюсов, что грех не попробовать!