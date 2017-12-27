В каком возрасте женщины чаще всего готовы пойти на измену

Кризис среднего возраста бывает не только у мужчин. У женщин, пребывающих в браке, также наступает момент, когда они наиболее склонны изменить своим партнерам. Наука решила изучить вопрос, почему женщины изменяют и что толкает их на это, пишет Clubber.com.ua.

Согласно исследованию внебрачных отношений сайта знакомств Victoria Milan, оказалось, что существует определенный возраст, когда женщины наиболее склонны завести роман на стороне. Вы можете подумать, что это прерогатива молодых, ненагулявшихся 20-летних девиц, однако данные исследования показывают, что этим грешат женщины в возрасте 37 лет.

Согласно выводам исследования, средний возраст женщин, готовых решиться на адюльтер, составляет 36,6 лет, то есть, приблизительно, через семь лет после вступления в брак, если учесть, что средний возраст вступления в брак 29 лет.

Исследование также предоставило более конкретные результаты, например, американки изменяют через, примерно, 8,5 лет после вступления в брак, а ирландки — в среднем после 3,6 лет брака.

Основатель исследования объяснил возможную причину измен замужних женщин: «Возможно, их муж не обращает на них внимания и не оказывает им должного уважения. Вероятно, они по-прежнему любят своих партнеров, но брак покинула искра и страсть … Какова бы ни была причина, роман на стороне может помочь замужним женщинам вернуть утраченную чувственность и страсть. Это универсальные потребности, и стремление к сексуальному удовольствию — то, к чему стремятся миллиарды людей, независимо от того, насколько они разные».