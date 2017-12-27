Семь признаков сильного характера ребенка

Вы наивно полагаете, что у малыша пока нет характера, что мать скажет, то и будет делать? Увы, но тут вы ошибаетесь. Предлагаем узнать семь признаков того, что ваш ребенок сильный характером, пишет Ivona.bigmir.net.

1. Есть свое собственное мнение

У малышей есть свое мнение, и в отличие от взрослых, они не боятся его высказывать. Старайтесь прислушиваться к своему ребенку, он должен знать и чувствовать, что его мнение учитывается, что он важен.

2. Все пробуют

Малыши, которые сильны духом идут до конца в своих затеях. Мать сказала, что вода холодная, а он все равно полезет ручкой, чтобы удостовериться. Они следуют своим желаниям и не боятся пробовать что-то новое.

3. Быстро переключаются и быстро вовлекаются

Это взрослым нужно настроиться, а вот ребенок быстро может переключиться и снова уйти с головой в игру.

4. Много аргументов

Зачастую это происходит в возрасте “почемучки“ (с 3 лет). Они хотят так много знать и у них на все есть и свое видение, свои ответы. Они, конечно, могут не совпадать с реальностью, но зато родители знают, что фантазии их малыш точно не лишен.

5. Слушают, но хотят делать по-своему

Сильные дети будут делать всегда все по-своему и родителям стоит дать таким чадам возможность быть самостоятельными.

6. Есть твердое чувство правильного и неправильного

Поскольку эти дети только хотят делать то, с чем они согласны, они не боятся бороться за то, во что верят.

7. Нравится проверять ограничения

Нет, ваш ребенок не просто пытается свести вас с ума. Ваш ребенок энергичный – это не то же самое, что быть непослушным. Они жаждут приключений и изучения для себя, а не просто пассивно сидят и позволяют миру пройти мимо.