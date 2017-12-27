Топ-пять вещей, которым нет места в вашей косметичке

Косметика, потерявшая свой первоначальный вид

Если текстура продукта разительно отличается от той, которая была при покупке – задумайтесь, стоит ли хранить такую косметику? Она не только занимает место в косметичке, но и потенциально опасна для вашего здоровья. Например, о том, что тональный крем непригоден для использования говорит то, что масляные компоненты средства поднимаются вверх, а пигментированная масса остается внизу. То же касается и поврежденных косметических средств: побитых пудр, румян, теней, туши комками, помады с маслянистыми каплями, пишет Ivona.bigmir.net.

Косметика, которую вы не использовали годами

Это почти то же самое, что и одежда, которую вы никогда не достаете из шкафа, но упорно не выкидываете. С вещами все понятно – они становятся малы или велики, выходят из моды, с косметикой же все сложнее, потому что она имеет срок годности и может вызвать аллергическую реакцию. Если говорить о продуктах, которые все еще можно использовать, но вы этого не делаете по ряду причин, наш совет – переложите их из косметички в ящик.

Косметика, которая не подходит вам по цвету

Бывает такое, что на витрине цвет помады выглядит невероятно привлекательно, но не работает в макияже. Вы искренне верите, что ее еще можно спасти от утилизации, например, подзагореть – на бронзовой коже, возможно, этот розовый будет смотреться совершенно иначе, чем на светлой. Опять же, советуем вам отправить ее в “ящик ожидания“.

Косметика, которая практически идентична

Поднимите руку, если в вашей косметичке есть пять блесков для губ одинакового розового цвета. А теперь вопрос: зачем? Зачем хранить средства-близнецы, сходные по цвету, текстуре и покрытию? Давайте сойдемся на том, что косметичка не резиновая, а значит каждые свободные сантиметры – бесценны. Выберите лучший из блесков, а остальные спрячьте до того момента, когда придет их время из запасного игрока стать ведущим.

Кисти, которые вы редко используете

Подарки подружек или огромные наборы с кучей лишних инструментов в значительной степени засоряют вашу косметичку. Сказать по правде, для повседневного макияжа вам не требуется больше пяти кистей (тонкая скошенная для коррекции бровей, пушистая для румян и отдельно – для пудры, плоская для нанесения теней, конусообразная для растушевки).