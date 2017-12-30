Утреннее яблоко разбудит человека лучше, чем чашка кофе

Для подавляющего большинства людей стакан кофе является самым правильным и любимым способом утреннего пробуждения. Считается, что содержащийся в этом напитке кофеин быстро прогоняет чувство сонливости и приводит человека в форму. Действительно, кофеин повышает артериальное давление, уровень кислорода, температуру тела, усиливает дыхание и активность мозга, А все это важно в том случае, если вы хотите поскорее проснуться. Хотя эти свойства кофеина очевидны, у него есть и минусы. Он снижает степень кислотности, порой провоцирует бессонницу, лишает нас необходимых минералов и даже вызывает зависимость. Хорошей и полезной альтернативой кофе по утрам будет свежее яблоко, пишет Medikforum.ru.

Яблоко считается одним из самых питательных фруктов, которые находятся в постоянном доступе у жителей нашей страны. Яблоки содержат множество фитохимикатов, включая кверцетин, катехин, флоридзин и хлорогеновую кислоту, обладающие выраженными свойствами антиоксидантов. Регулярное употребление яблок подавляет рост раковых клеток, снижает степень липидного окисления и уменьшает холестерин.

Но может ли свежее яблоко заменить кофе по утрам? Конечно, в нем нет кофеина, который оказывает стимулирующее воздействие на организм, защищая от усталости и быстрее изнашивая все системы. Ведь прилив энергии, который мы получаем от кофеина, является результатом стимуляции нервов, а вовсе не следствием воздействия какого-то реального источника энергии. Зато яблоки содержат натуральные сахара или фруктозу, которые гораздо более полезны в деле пробуждения. Фруктоза обеспечивает не менее выраженную вспышку энергии, зато после нее не последует спад и летаргия, как это бывает через некоторое время после кофе. Яблоки полны диетическими волокнами, обеспечивающими более длительное насыщение, а также витаминами и минералами.