Новогодний стол: засаливаем скумбрию самостоятельно

Ингредиенты

Скумбрия 500 г

Соль 3 ст.л.

Сахар 3 ст.л.

Перец черный

Приготовление

Разморозить свежемороженую рыбу, почистить ее, удалив голову, хвост и внутренности. После этого хорошо ее промыть и порезать на порционные кусочки.

Затем каждый кусок рыбы посолить, поперчить и посыпать сахаром, пишет Ivona.bigmir.net.

Сложить рыбу в банку или другую, лучше стеклянную емкость. Между каждым рядом рыбы также просаливать, посыпать сахаром-песком и перчить.

Поставить скумбрию в холодильник и через сутки рыба будет готова.