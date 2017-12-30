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Новогодний стол: засаливаем скумбрию самостоятельно

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Скумбрия | ФОТО: Scanpix

В этом маринаде скумбрия будет вкуснее красной рыбы.

Ингредиенты

Скумбрия 500 г

Соль 3 ст.л.

Сахар 3 ст.л.

Перец черный

Приготовление

Разморозить свежемороженую рыбу, почистить ее, удалив голову, хвост и внутренности. После этого хорошо ее промыть и порезать на порционные кусочки.

Затем каждый кусок рыбы посолить, поперчить и посыпать сахаром, пишет Ivona.bigmir.net.

Сложить рыбу в банку или другую, лучше стеклянную емкость. Между каждым рядом рыбы также просаливать, посыпать сахаром-песком и перчить.

Поставить скумбрию в холодильник и через сутки рыба будет готова.

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