Новогодний стол: засаливаем скумбрию самостоятельно
30 декабря 2017 г., 12:45
В этом маринаде скумбрия будет вкуснее красной рыбы.
Ингредиенты
Скумбрия 500 г
Соль 3 ст.л.
Сахар 3 ст.л.
Перец черный
Приготовление
Разморозить свежемороженую рыбу, почистить ее, удалив голову, хвост и внутренности. После этого хорошо ее промыть и порезать на порционные кусочки.
Затем каждый кусок рыбы посолить, поперчить и посыпать сахаром, пишет Ivona.bigmir.net.
Сложить рыбу в банку или другую, лучше стеклянную емкость. Между каждым рядом рыбы также просаливать, посыпать сахаром-песком и перчить.
Поставить скумбрию в холодильник и через сутки рыба будет готова.