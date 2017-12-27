Жульен с курицей и грибами

Блюдо жульен пришло к нам из французской кухни. А если быть точными, то раньше этим словом обозначали способ нарезки овощей тонкой соломкой. Однако у нас в кулинарии так стали называть горячее блюдо с курицей и грибами, вероятно, из-за того, что его основные ингредиенты должны быть нарезаны тонко, пишет Rus.tvnet.lv.

Ингредиенты: 500 г куриного филе, 700 г шампиньонов, 250 г твердого сыра, 1 репчатый лук, 3 ст. ложки муки, 300 г сметаны, растительное масло, черный молотый перец, соль.

Приготовление:

1. Отварить куриное филе в подсоленной воде. Готовое мясо остудить и нарезать соломкой.

2. Помыть грибы и мелко нарезать их. Положить в посуду и посолить их.

3. Почистить лук, нарезать мелкими кубиками.

Разогреть сковороду с растительным маслом и поджарить на нем лук до прозрачного состояния. Добавить к нему грибы и хорошенько обжарить их до готовности.

4. На отдельной сковороде в течение 2-3 минут обжарить муку на среднем огне, периодически помешивая ее. Влить туда сметану и, помешивая, довести соус до кипения, не забывая посолить и поперчить его.

5. Добавить курицу к грибам, перемешать и залить соусом.

6. Затем выложить жульен в специальную жаростойкую форму, сделать верхний слой из сыра и отправить в разогретую до 180 градусов духовку. Вынимать жульен, когда сыр полностью расплавится.

Когда приходят гости, жульен можно красиво подать в кокотницах – они бывают керамическими или металлическими. Для этого курицу с грибами в соусе нужно распределить между этими посудинами и посыпать каждую из них сыром, перед тем как отправить жульен в духовку.