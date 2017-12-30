Особое вкусовое сочетание делает блюда с новогоднего стола сродни наркотикам

Для жителей западных стран такими блюдами являются глинтвейн, пироги и индейка с клюквенным соусом. По словам профессора, вкусовое сочетание сахара, соли и жира - одно из самых притягательных. С каждым разом люди находят что-то новое в блюде с таким сочетанием, пишет Meddaily.ru.

К примеру, глинтвейн готовится с добавлением аниса, кардамона и гвоздики. Именно из-за специй просто невозможно ограничиться одним бокалом. Также специи повышают риск переедания. В свою очередь, сочетание индейки и клюквенного соуса создает довольно сложный вкус. И это сочетание намного привлекательнее, чем соус и индейка по отдельности. Привлекательность и риск переедания связаны. Ключевой здесь элемент - радость и удовольствие. Сложные вкусовые сочетания, с этой точки зрения, вызывают более бурную реакцию, чем, к примеру, обычная капуста. Эффект особо сильный при сочетании соленого и сладкого. В целом смена вкуса может создать место для еды, даже если человек уже переел. Поэтому многие всегда берут десерт после плотного обеда.

Притом, как показали ранее проведенные исследования, соленая карамель - самое привлекательное вкусовое сочетание в мире из-за уникальной смеси сахара, соли и жира. Соль уменьшает горечь в продуктах и усиливает сладость. Эксперты подчеркивают: вредные продукты провоцируют выплеск соединений, улучшающих настроение. Эффект можно сравнить с героином. Сахар, соль и жир стимулируют центр награды мозга. Это эволюционный механизм. Продукты с этими вкусами отличаются питательной ценностью, но в древностью их было трудно найти. Поэтому люди прицельно искали подобные продукты.