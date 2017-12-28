Акушер-гинеколог родила сама, а затем приняла роды у пациентки

О том, что Кэйти находится рядом и рожает, Хилари узнала из ее текстового сообщения в три часа ночи 13 декабря. В этот момент она кормила дочку грудью. Покормив малышку, врач поручила ее медсестрам, а сама поспешила к Кэйти. По словам Хилари, роды у нее были легкими, чувствовала она себя хорошо, поэтому с физической точки зрения никаких проблем не было, пишет Deti.mal.ru.

«Для меня было очень важно принять роды у пациентки, которую я вела всю беременность. Пропустить роды – это как пропустить кульминацию всего того, что было между нами все эти девять месяцев», – сказала Хилари в интервью TODAY Parents. Кроме того, между Хилари и Кэйти – очень близкие личные отношения, они подруги, поэтому нет ничего удивительного в том, что только что родившая доктор решила лично принять роды.

«Я надеялась увидеть ее, может быть, на следующий день, но не так быстро и не такой бодрой, – вспоминает Кэйти. – Она выглядела совершенно нормально, невозможно было поверить, что она только вчера родила. Мы посмеялись над тем, что мы рожаем почти одновременно, а потом она говорит: “Ну что ж, раз уж я здесь, давай я приму твоих малышей”».

Близнецы Люк и Сорен появились на свет рано утром 13 декабря, спустя 14 часов после рождения Верны Мэй. «Когда мальчики родились, Хилари просто сказала, что устала и пойдет поспит», – рассказала Кэйти. Сама Хилари не видит в своем поступке ничего удивительного или героического.

«Что действительно удивительно, так это как все совпало. Это были роды, которые я не хотела пропустить, и звезды сошлись таким образом, что Кэйти доставили в больницу до того, как я выписалась, роды были быстрыми, поэтому я смогла их принять между кормлениями, а еще здорово, что у Кэйти был мой номер телефона», – говорит Хилари.