Екатерина Варнава: местами я похожа на мужика

Снимком в эффектном наряде от Atelier L’artisan актриса поделилась в Instagram, сопроводив фото ироничной подписью:

«Дорогие мои, да, здоровая я и худая… И местами похожа на мужика. Но это совершенно не мешает мне быть самым счастливым человеком на свете! Всех люблю, местами обожаю… И с наступающим», передает Lady.mail.ru.

Поклонники признались, что от души посмеялись, читая подпись к снимку, а также были восхищены образом Екатерины и оставили ей множество комплиментов.