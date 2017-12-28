Екатерина Варнава: местами я похожа на мужика

33-летняя звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава предстала перед поклонниками в соблазнительном образе: в роскошном вечернем платье с разрезом, подчеркнувшем ее стройную фигуру и длинные ноги.
28 декабря 2017 г., 14:18
Снимком в эффектном наряде от Atelier L’artisan актриса поделилась в Instagram, сопроводив фото ироничной подписью:
«Дорогие мои, да, здоровая я и худая… И местами похожа на мужика. Но это совершенно не мешает мне быть самым счастливым человеком на свете! Всех люблю, местами обожаю… И с наступающим», передает Lady.mail.ru.
Поклонники признались, что от души посмеялись, читая подпись к снимку, а также были восхищены образом Екатерины и оставили ей множество комплиментов.