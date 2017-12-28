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Екатерина Варнава: местами я похожа на мужика

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Екатерина Варнава | ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

33-летняя звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава предстала перед поклонниками в соблазнительном образе: в роскошном вечернем платье с разрезом, подчеркнувшем ее стройную фигуру и длинные ноги.

Снимком в эффектном наряде от Atelier L’artisan актриса поделилась в Instagram, сопроводив фото ироничной подписью:

«Дорогие мои, да, здоровая я и худая… И местами похожа на мужика. Но это совершенно не мешает мне быть самым счастливым человеком на свете! Всех люблю, местами обожаю… И с наступающим», передает Lady.mail.ru.

Поклонники признались, что от души посмеялись, читая подпись к снимку, а также были восхищены образом Екатерины и оставили ей множество комплиментов.

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