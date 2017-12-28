Ура! Избыточный вес делает людей спокойнее

Результаты исследования ученых из Бристольского университета (Великобритания) опубликованы в журнале International Journal of Epidemiology.

Исследователи провели анализ данных из британского Биобанка, содержащего генетическую информацию 500 тысяч жителей Великобритании обоих полов в возрасте от 37 до 73 лет. Ученые сфокусировались на определении индивидуальных феномов, то есть на том, как взаимодействуют между собой различные системы организма, адаптируясь к факторам окружающей среды — питанию, образу жизни, физическим нагрузкам и так далее, передает Health.mail.ru.

В ходе исследования было подтверждено, что у людей, генетически предрасположенных к высокому индексу массы тела (ИМТ), выше риск гипертонии, а также раньше наступает половое созревание. Однако, как показал анализ, высокий ИМТ также связан с более стабильной психикой. Люди, в генах которых «записана» предрасположенность к набору избыточного веса, в целом более спокойны и не склонны считать самих себя нервными, напряженными и взвинченными.

Как предположила в интервью The Times глава факультета расстройств пищевого поведения Королевского колледжа психиатров Даша Николлс (Dasha Nicholls), стабильность психики у людей с лишними килограммами может объясняться тем, что они не сидят на диете. «Известно, что ограничения в питании негативно отражаются на способности регулировать эмоции», — отметила Николлс.