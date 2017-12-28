Милое видео: мать объясняет глухой дочке, что беременна

Спустя пару минут девочка поняла, что мать хотела ей рассказать о своем интересном положении, и она взвизгнула от радости. А когда подбежала к матери и подставила ухо к животу, а затем с помощью пальцев сделала жест "сердце", ее мать разрыдалась, сообщает Life.ru.

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