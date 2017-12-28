Милое видео: мать объясняет глухой дочке, что беременна

На социальной странице в Facebook под названием Liverpool Echo What's On появилось умилительное видео. На нем мать и ее дочка, рожденная с глухонемой. Женщина забеременела во второй раз, но боялась, что дочь может негативно отреагировать на эту новость, и поэтому решила очень аккуратно подойти к этому вопросу. При этом она не просто поделилась с ней радостной новостью, но еще и тактично показала, как малыш появляется в животе.
28 декабря 2017 г., 14:46
Спустя пару минут девочка поняла, что мать хотела ей рассказать о своем интересном положении, и она взвизгнула от радости. А когда подбежала к матери и подставила ухо к животу, а затем с помощью пальцев сделала жест "сердце", ее мать разрыдалась, сообщает Life.ru.
Это видео посмотрели уже 118 тысяч пользователей Facebook, а поделились им почти две тысячи.