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Милое видео: мать объясняет глухой дочке, что беременна

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ФОТО: Scanpix

На социальной странице в Facebook под названием Liverpool Echo What's On появилось умилительное видео. На нем мать и ее дочка, рожденная с глухонемой. Женщина забеременела во второй раз, но боялась, что дочь может негативно отреагировать на эту новость, и поэтому решила очень аккуратно подойти к этому вопросу. При этом она не просто поделилась с ней радостной новостью, но еще и тактично показала, как малыш появляется в животе.

Спустя пару минут девочка поняла, что мать хотела ей рассказать о своем интересном положении, и она взвизгнула от радости. А когда подбежала к матери и подставила ухо к животу, а затем с помощью пальцев сделала жест "сердце", ее мать разрыдалась, сообщает Life.ru.

Это видео посмотрели уже 118 тысяч пользователей Facebook, а поделились им почти две тысячи.

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