Какие прически войдут в моду в 2018 году: основные тренды

Новая стрижка или цвет волос — прекрасный способ освежить свой образ. Если вы не боитесь экспериментировать, предлагаем вам узнать, какие оттенки и прически очень скоро войдут в моду, пишет Fabiosa.com/ru.

Итак, представляем вашему вниманию семь основных трендов 2018 года.

1. Низкий хвост

Женственный хвост, собранный на затылке, составит конкуренцию конскому. Не бойтесь экспериментировать при создании этой прически. Вы можете сделать ее многоуровневой, дополнить начесом в стиле 60-х или стянуть хвост тонкой лентой.

2. Рыжий цвет

Если природа наградила вас огненным цветом волос, поздравляем — вы уже в тренде будущего сезона! В 2018 году все оттенки рыжего — от приглушенного медового до броского апельсинового — обретут неимоверную популярность.

3. Контрастные пряди

Громко объявившая о себе зимой мода на контрастное окрашивание продолжится и в наступающем году. По мнению трендсеттеров фэшн-показов, несколько тонких выбеленных прядей придадут образу дерзости и шика, хотя некоторые могут счесть такие прически за результат неудачного мелирования.

4. Оттенки синего

Несмотря на то, что разноцветному окрашиванию многие пророчили забвение, в новом сезоне этот тренд вновь станет актуальным. Особенно модными обещают стать оттенки бирюзы. Цвет не обязательно должен быть ярким, вы вполне можете ограничиться парой приглушенных прядей.

5. Стрижки под мальчика

Еще один тренд 2018 года — экстремально короткая длина. Стрижка под мальчика может быть дополнена рваными прядями, удлиненной челкой или выраженными висками. Главное — подобрать модель, которая бы подходила вашей форме лица.

6. Пучок на лбу

Благодаря стилистам, работавшим на модных показах, в новом сезоне пучок с привычной макушки плавно мигрирует ближе ко лбу. При этом вы можете сделать его как по-балетному гладким и аккуратным, так и по-хулигански растрепанным.

7. Геометрия

Стилисты, работавшие над образами моделей мировых подиумов, ввели в моду еще один тренд — геометрические стрижки. Смотрятся они эффектно, к тому же для обновления образа в некоторых случаях вам даже не нужно обращаться в парикмахерскую. Просто укоротите четким ровным срезом одну или несколько прядей у виска.