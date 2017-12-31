Не совершайте этих ошибок в макияже, и вы будете выглядеть в новогоднюю ночь сногсшибательно!

Мы решили исправить эту ситуацию и делимся с вами семью ошибками, которые нужно прекратить совершать, пишет Fabiosa.com/ru.

1. Яркие помады

Избегайте слишком ярких помад, так как они привлекают внимание к морщинкам в области рта. Идеальное решение — выбрать оттенок, который будет на 1-2 тона насыщеннее, чем ваши губы. Подберите подходящий карандаш и прорисуйте контур, чтобы они выглядели полнее. При этом обязательно растушуйте его.

Также делайте акцент на чем-то одном. Не нужно одновременно красить ярко губы, брови и глаза.

2. Слишком много тонального крема

Желая скрыть морщины, женщины зачастую наносят слишком много тонального средства. При этом добиваются обратного эффекта. Вот почему вы выглядите старше. В следующий раз в магазине косметики попросите консультанта подобрать вам легкий флюид с мерцающими частицами. Он придаст коже здоровый блеск, выровняет тон и не будет забиваться в морщинах.

Также не следует перебарщивать с пудрой. Она скрывает проблемы только тогда, когда ее мало. Отдайте предпочтение легкой минеральной текстуре.

3. Блестящие тени

Тени с глиттером наносите во внутренний уголок глаза. Если вы выделите ими все веко, то только подчеркнете ненавистные «гусиные лапки».

4. Черный карандаш

О черном карандаше придется забыть, если вы не жгучая брюнетка. Чтобы выделить нижнее веко, отдайте предпочтение коричневому и серому оттенкам.

5. Светлый консилер

Консилер — палочка-выручалочка, благодаря которой можно скрыть недостатки: прыщик или круги под глазами. К сожалению, слишком светлый не маскирует проблемы, а только подчеркивает недостатки, добавляя вам лишний возраст.

6. Румяна на «яблочках»

Пора распрощаться со слишком темными и яркими румянами, ваш беспроигрышный выбор — светлые, розоватые или персиковые. Наносите их на верхнюю часть скул, а не на середину щек. Мягкий оттенок придаст моложавый вид лицу.

7. Яркие брови

Мода на широкие и яркие брови уже укоренилась в нашем сознании. Но они хорошо смотрятся только на девушках. Солидным дамам лучше всего отдать предпочтение средней толщине и оттенку, который на тон темнее вашего натурального.

Правильный макияж добавит вам уверенности в себе, подчеркнет достоинства и сделает кожу ухоженной. Поэтому скорее исправляйте свои ошибки, чтобы выглядеть лучше, чем в молодости. А также не забудьте поделиться этими советами с подругами!