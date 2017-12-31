Не совершайте этих ошибок в макияже, и вы будете выглядеть в новогоднюю ночь сногсшибательно!

Зачем женщины наносят макияж? Во-первых, чтобы подчеркнуть достоинства, во-вторых, скрыть бьюти-проблемы: высыпания, черные круги под глазами и морщинки. Но, к сожалению, из-за неумелого использования косметики дамы часто старят себя.
Мы решили исправить эту ситуацию и делимся с вами семью ошибками, которые нужно прекратить совершать, пишет Fabiosa.com/ru.
1. Яркие помады
Избегайте слишком ярких помад, так как они привлекают внимание к морщинкам в области рта. Идеальное решение — выбрать оттенок, который будет на 1-2 тона насыщеннее, чем ваши губы. Подберите подходящий карандаш и прорисуйте контур, чтобы они выглядели полнее. При этом обязательно растушуйте его.
Также делайте акцент на чем-то одном. Не нужно одновременно красить ярко губы, брови и глаза.
2. Слишком много тонального крема
Желая скрыть морщины, женщины зачастую наносят слишком много тонального средства. При этом добиваются обратного эффекта. Вот почему вы выглядите старше. В следующий раз в магазине косметики попросите консультанта подобрать вам легкий флюид с мерцающими частицами. Он придаст коже здоровый блеск, выровняет тон и не будет забиваться в морщинах.
Также не следует перебарщивать с пудрой. Она скрывает проблемы только тогда, когда ее мало. Отдайте предпочтение легкой минеральной текстуре.
3. Блестящие тени
Тени с глиттером наносите во внутренний уголок глаза. Если вы выделите ими все веко, то только подчеркнете ненавистные «гусиные лапки».
4. Черный карандаш
О черном карандаше придется забыть, если вы не жгучая брюнетка. Чтобы выделить нижнее веко, отдайте предпочтение коричневому и серому оттенкам.
5. Светлый консилер
Консилер — палочка-выручалочка, благодаря которой можно скрыть недостатки: прыщик или круги под глазами. К сожалению, слишком светлый не маскирует проблемы, а только подчеркивает недостатки, добавляя вам лишний возраст.
6. Румяна на «яблочках»
Пора распрощаться со слишком темными и яркими румянами, ваш беспроигрышный выбор — светлые, розоватые или персиковые. Наносите их на верхнюю часть скул, а не на середину щек. Мягкий оттенок придаст моложавый вид лицу.
7. Яркие брови
Мода на широкие и яркие брови уже укоренилась в нашем сознании. Но они хорошо смотрятся только на девушках. Солидным дамам лучше всего отдать предпочтение средней толщине и оттенку, который на тон темнее вашего натурального.
Правильный макияж добавит вам уверенности в себе, подчеркнет достоинства и сделает кожу ухоженной. Поэтому скорее исправляйте свои ошибки, чтобы выглядеть лучше, чем в молодости. А также не забудьте поделиться этими советами с подругами!