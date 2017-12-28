Израильские ученые рассказали о супердиете

Элинав и его коллега Эран Сегал (Eran Segal), основываясь на своих исследованиях, написали книгу «The Personalized Diet» («Персонализированная диета»), в которой рассказали о том, как узнать, что из еды подходит именно вам, а что не подходит, и в результате составить индивидуальный план питания. Для этого достаточно измерить уровень сахара в крови после еды — от того, насколько высоко поднимается этот показатель, зависит, полезен вам этот вид пищи, или нет, пишет Health.mail.ru.

Ученые, пишет The Daily Mail, советуют приобрести домашний глюкометр, и в течение нескольких дней измерять сахар в крови прямо перед приемом привычной пищи и через час после еды. Это позволит понять, как организм реагирует на то, что вы обычно едите. Если вы вводите какой-то новый продукт, то измеряйте реакцию на него в течение недели.

Чем выше поднимается уровень сахара в крови после того, как вы съели какую-то пищу, тем в большей степени она вредна для вашего здоровья, и чем чаще вы ее едите, тем выше риск набора лишнего веса, ожирения, развития диабета 2 типа, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с тем, что частые и высокие подъемы уровня сахара в крови заставляют поджелудочную железу активнее вырабатывать инсулин, что запускает каскад биохимических реакций, приводящих к накоплению жировой ткани и повреждению кровеносных сосудов.

Элинав и Сегал объясняют, что скорость расщепления углеводов (от которой зависит, насколько большим будет всплеск уровня сахара в крови после еды) связана с индивидуальным «коктейлем» ферментов и составом бактериальной микрофлоры кишечника.

Вот несколько советов, которые дают в своей книге Элинав и Сегал тем, кто решил составить для себя персонализированную диету, чтобы похудеть и поправить здоровье: